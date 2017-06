Már tudjuk, melyik filmen sírja ki a szemét ősszel

A Micimackón, pontosabban a Goodbye Christopher Robin című filmen, ami arról szól, hogyan született meg a regény A. A. Milne kezében, és miként ihlette a fia és a vele való kapcsolata. Marbot Robbie és Domhnall Gleeson a két főszereplő.

Christopher Robin 1921. augusztus 21-én kapott egy játékmackót apjától, amit Edward névre keresztelt, de a londoni állatkertben annyira elbűvölte a Winnie névű medve, hogy átkeresztelte a plüssmacit. A többi figurát is plüssállatok ihlették: Füles 1921-ben karácsonyi ajándék, Malacka egy szomszéd ajándéka volt, míg Kangát és Zsebibabát 1925-ben kapta Christopher Robin.

Milne rövid történeteket kezdett írni fia és játékállatai kalandjairól. Az első fejezetet ("Első fejezet, amelyben bemutatnak bennünket Micimackónak és a méheknek, mellékesen a könyv is elkezdődik") Milne a "The Wrong Sort of Bees" című rövid történetből adaptálta, amely a london Evening News karácsonyi kiadásában jelent meg 1925-ben.

A rövid történetek örökségét mutatja, hogy a könyv egyes fejezetei önálló történetet alkotnak, a cselekmény nem folytatódik egyik fejezetről a másikra, csak a főszereplők jelentik a folytonosságot. Milne a rövid történeteket a Punch Magazine, St. Nicholas Magazine, Vanity Fair és más kiadványokban jelentette meg, mielőtt könyv formában is kiadta volna. A magazinok a kor leghíresebb rajzolóit kérték fel a történetek illusztrálására: J. H. Dowd, Reginald Birch, E. H. Shepard, A. H. Watson. (Wikipedia)

A filmet októberben mutatják be, pont az Oscar-szezon elején.