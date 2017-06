Trump meggyilkolásával viccelődött Johnny Depp

"Mikor volt az utolsó alkalom, hogy egy színész meggyilkolt egy elnököt?" - tette fel a költői kérdést Johnny Depp a Glastonbury fesztiválon, ahol éppen a 2004-es filmjét, a Rochester grófja - Pokoli kéj-t konferálta föl.

A Guardian szerint Depp és a filmet rendező Julian Temple olyan 1500 ember előtt beszélt. Depp később hozzátette, hogy ő igazából nem is színész, hanem megélhetési hazudozó, illetve arról is beszélt, hogy Trumpnak segítségre van szüksége, és van egy csomó csodálatosan sötét hely, ahová elmehetne az amerikai elnök. Mindezt úgy, hogy saját bevallása szerint is tisztában volt vele, hogy idézni fogja ezeket a szavait a sajtó. Depp egyébként arra utalt, hogy az Abraham Lincolt meggyilkoló John Wilkes Booth is színész volt. Állítólag többen fújoltak is Depp szavai hallatán, amiről egyébként videó is készült.