Jön a harmadik rész a Tökéletes hangból

Megérkezett a trailer az itthon csak Tökéletes hangként (Pitch Perfect) ismert éneklős filmhez, amiben - mik vannak - énekelnek és visítoznak leginkább a szereplők.

A Tökéletes hang 3-ban a szereplők már bőven egyetemisták, és éppen egy hatalmas versenyre készülnek a kis acapella csoportjukkal. Természetesen közben mindenféle krézi kalandokba keverednek, biztos szerelmesek is lesznek, és sok fájdalom éri őket, hogy aztán csont nélkül megnyerjék a versenyt, ahogy a filmekben ez szokás.

Az eddigi szereplőgárda ismét visszatér, szóval lesz Anna Kendrick, Rebel Wilson és Hailee Steinfield is, de csatlakozik még a csapathoz John Litgow, Ruby Rose és DJ Khaled rapper is. A filmet nálunk december végén mutatják be.