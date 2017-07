Közülük kerül ki a női Batman

Hatalmasat robbant a hír, hogy a Marveltől nem túl jó szájízzel búcsúzott Joss Whedon az ősellenségnél tér vissza egy saját Batgirl-filmmel. Állítólag a San Diego Comic-Conon jelentik be, hogy melyik színésznő játssza majd a karaktert, de előtte kiszivárgott azoknak a listája, akik esélyesek a szerepre.

A lista a következő egy belsős információra alapozva:

Elle Fanning (Neon démon, Az éjszaka törvénye)

Olivia Cooke (Bates Motel)

Bella Thorne (Indul a risza!)

Katherine Langford (13 Reasons Why)

Margaret Qualley (The Leftovers)

Jane Levy (Vaksötét)

Emma Roberts (Scream Queens)

Haley Lu Richardson (Széttörve, Egy magányos tinédzser)

Naomi Scott (Power Rangers)

A forrás szerint a listában felsoroltak közül Katherine Langford a legesélyesebb, utána következik Fanning, Levy és Qualley. A kiszivárgott lista azért is tűnik nagyjából reálisnak, mert Whedon korábban kijelentette, hogy mindenképpen ismeretlen színésznőt szeretne Batgirl szerepére, és a fent felsoroltak egyike sem számít még igazán húzónévnek. Viszont némileg árnyalja a képet, hogy korábban megjelent, hogy Lindsey Morgan (The 100) lesz Batgirl, aki most még csak a listán sincs.

A bejelentésig egyelőre még várni kell, de az már biztos, hogy a Batgirl lesz a Wonder Woman után a második nőközpontú DC-film, amit az a Whedon rendez, aki a karrierje egy részét erős női karakterekre (Buffy, a vámpírvadász, Dollhouse, illetve az Astonishing X-Men képregények) építette. Ráadásul Zach Snyder lányának öngyilkossága miatt rámaradt Az Igazság ligája-film befejezése is, ahol esetleg már meg is ágyazhat az új karakternek.

Természetesen ez csak egy Reddit-felhasználó listája, ezért érdemes fenntartásokkal kezelni.