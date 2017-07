Pókember sem tudta megállítani a Minyonokat

Magyarországon is bemutatták a mozik a Sony és a Disney/Marvel közös filmjét a Pókember: Hazatérés című filmet, de nálunk nem volt olyan szintű érdeklődés Peter Parker legújabb kalandja iránt, mint a világ többi pontján. 57 ezer embert ült be a rebootra, amiben a Vasember- és Bosszúálló-filmek sztárja Robert Downey Jr. is fontos szerepet kapott. Ez egy ilyen nyári szuperprodukció számára ez csalódásnak számít. Persze minden csak viszonyítás kérdése, mert onnan is nézhetjük, hogy az átlag magyar mozizóknak kevésbé hiányzott egy újabb Pókember történet Andrew Garfield és Marc Webb 2012-ben és 2014-ben elkészült filmjeik után és annak fényében egészen szép ez az 57 ezres nézőszám. A kritikai fogadtatása a filmnek egyöntetűen pozitív ez a következő hetekben talán segíthet abban, hogy jobban terjedjen a film híre.

A második helyre fért oda a 20 éves Tom Holland főszereplésével készült film, első helyen tartotta magát a Gru 3, ami 44 százalékos csökkenés mellett a forró júliusi hétvégén 76 ezer embert csábított be a klimatizált mozitermekbe.

Még kisebb volt az érdeklődés a hét másik új filmje iránt. A Felpörgetve egy francia akciófilm, ami autótolvajokról szól, az egyiket közülük pedig Scott Eastwood alakítja. Mindössze 8194 néző volt arra kíváncsi, hogy sikerül-e a hősöknek megmenekülni a francia gengszterek szorításából.

Amerika bezzeg imádja az új Pókembert

A Pókember: Hazatérés amerikai és világszintű teljesítménye alapján a Sony és a Marvel is pezsgőt bonthat, sikeres volt az első, ilyen szokatlan együttműködés. Az első hétvégén ugyanis sikerült a Marvel filmes univerzumának legerősebb nyitását produkálni. (Természetesen akkor ha infláció nélkül hasonlítjuk össze a filmek bevételeit.) 117 millió dollár jött össze, ami az év harmadik legerősebb nyitása a Galaxis őrzői 2 és a Wonder Woman után. A világ többi részéről még legalább 140 millió dolláros bevétel jött be, vagyis a Pókember azt mutatja, hogy az emberek még nem unják sem a szuperhősöket, sem azt, ha rövid időn belül többször cserélik le az alkotói gárdát.

A Pókember mellé nem is időzítettek másik premiert az amerikai forgalmazók, így a Nyomd, bébi, nyomd, a Wonder Woman és a Gru 3 is tovább tudta növelni nézőinek a számát, az pedig már végképp egyértelmű, hogy a Transformers legújabb része csúnyán megbukott az Egyesült Államokban.