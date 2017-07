Újra forgat az Oscar-díjas Holdfény rendezője

Októbertől forgatja új filmjét Barry Jenkins, az Oscar-díjas Holdfény rendezője. Az Annapurna Pictures filmstúdió hétfőn jelentette be, hogy Jenkins James Baldwin egy művét adaptálja. Jenkins elmondta: ezúttal Baldwin 1974-ben megjelent If Beale Street Could Talk című regényéből készít játékfilmet, amely a hetvenes évek Harlemjében játszódik, a szerelemről és igazságtalanságról szól. A rendező Holdfény című filmjéhez Tarell Alvin McCraney színművét használta fel. A Baldwin-hagyaték gondozói áldásukat adták a filmre.

Jenkins szinte ugyanazzal a stábbal forgat, amely a Holdfényen is dolgozott. Producere ismét Adele Romanski lesz, valamint a Plan B is közreműködik a gyártásban. A rendező közben az Amazon stúdió számára készít elő egy filmsorozatot Colson Whitehead 2017-ben Pulitzer-díjjal elismert, The Underground Railroad című írása nyomán, írja az MTI.