Tarantino következő filmje a Manson-családról készül

Quentin Tarantino, Brad Pit, Jennifer Lawrence és Margot Robbie neve elég jól hangzik, a hollywoodi A-lista élmezőnyébé tartoznak mind, ugye. Egy közös filmjükre nagyon odafigyelne mindenki, akkor meg pláne, ha a témája egy olyan amerikai tragédia, mint a terhes Sharon Tate színésznő meggyilkolása és a Manson-család ámokfutása.

Tarantinóról legutóbb még azt lehetett hallani, hogy a Becstelen brigantyk stábját akarja ismét összetrombitálni egy filmre, de az amerikai filmes szaksajtó most arról ír, hogy Harvey és Bob Weinstein producerekkel együtt inkább Charles Mansonről és "családnak" nevezett követőiről forgatna egy filmet. A Hollywood Reporter szerint Brad Pittet és Jennifer Lawrence-t is megkeresték a filmtervvel, a Deadline szerint pedig Margot Robbie lehet Sharon Tate, ami, valljuk be, nem rossz szereplőválasztás, sőt. A forgatás 2018 nyarán kezdődik, ha minden igaz.

A rendezőnek ez lenne az első olyan filmje, ami megtörtént eseményeken alapul, és ha minden igaz, a forgatókönyv nem Mansonre, hanem Roman Polanski akkori feleségére, Sharon Tate-re koncentrálna.

Tate-et 1969. augusztus 8-án gyilkolták meg a házában, négy barátja társaságában. A színésznő ekkor nyolc hónapos terhes volt. A gyilkosságokat ráadásul tök véletlenül követték el, már ha minden igaz: Charles Manson a ház tulajdonosától, egy zenei producertől várt lemezszerződést, de elhajtották, mire berágott, és követőit (akik valamiféle gurunak tartották) ráuszította a producerre, aki közben a házat kiadta Polanskinak és Tate-nek. Polanski azért úszta meg a dolgot, mert éppen Európában forgatott. A Manson-klán még négy gyilkosságot követett el 1969-ben.

Manson és szektája tagjai azóta is börtönben ülnek, és nem is valószínű, hogy élve szabadulnak onnan. A gyilkosságokról több film és tévés produkció készült már, legutóbb például egy sorozat, Aquarius címmel, amiben egy David Duchovny alakította nyomozó üldözte Manson szektáját.