Az Időcsavar lehet a Disney nagy dobása

Tavaly áprilisban írtunk arról, hogy a Disney Madeleine L'engle magyarul Időcsavar címen megjelent ifjúsági regényének (újabb) adaptációján dolgozik, tegnap pedig végre előzetest is kaphattak az eredetileg 1962-ben megjelent könyv rajongói.

Az már az előzetesből látszik, hogy a Disney nem spórolt sem a látvánnyal, sem a színészekkel, aminek több oka is lehet. Egyrészt talán szeretnék felülmúlni az első, 2003-as tévéadaptációjukat, ami sokak számára nem ütötte meg a mércét, másrészt pedig mert egy ötrészes sorozat első könyvéről van szó, így ha a film sikeres, bőven lesz még miből tovább dolgozni.

A film forgatókönyvéért a Jégvarázs társrendezője és írója, Jennifer Lee felel, a színészek között pedig olyan nevek vannak, mint Reese Witherspoon, Oprah Winfrey, Zach Galifianakis, vagy Chris Pine. A sztori középpontjában Meg Murry és öccse, Charles Wallace, valamint barátjuk, Calvin állnak, akiknek feladata nem kevesebb, mint hogy megtalálják Meg apját, aki két éve, az ötödik dimenzióban történő időutazással való kísérletezés közben tűnt el. Annak ellenére, hogy lényegében itt is a fény és a sötétség szembenállását követjük végig, a végén pedig iszonyatosan klisés módon a szeretet erejével győz a főhős, a könyv felvet néhány érdekes gondolatot, így az mindenképpen fontos lesz, hogy ezeket hogy sikerül majd átültetni a filmbe.

Hiába íródtak régen az írónő könyvei, a most huszonévesek közül nálunk is sokan ismerhetik őket az Animus kiadónak köszönhetően, akik a kétezres évek elején többet is kiadtak közülük, így 2002-ben az Időcsavart is. Emiatt talán itthon is sikeres lehet, hiszen ha másért nem, nosztalgiából jó páran megnézhetik majd. Vagy azért is, mert a Selma című polgárjogi dráma Oscarra jelölt rendezője, Ava DuVernay készítette.

A filmet nálunk is bemutatják majd 2018. márciusában.