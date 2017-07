A Disney már levetítette a Bosszúállók 3 előzetesét

Javában zajlik a D23 Expo, vagyis a Disney kis saját többnapos sajtóeseménye, ahol nemrég levetítették a közönségnek az Avengers: Infinity War, vagyis a harmadik Bosszúállók-film előzetesét. Ennek, és még számtalan apró infónak köszönhetően egyre több dolog derül ki minden idők leggrandiózusabb Marvel-filmjéről.

Amit például már tudni lehet, hogy az Avengers 3 elképesztő szereplőgárdával forgott, az alábbi színészek lesznek láthatóak egymás mellett:

Josh Brolin (Thanos)

Paul Bettany (Vision)

Elizabeth Olsen (Skarlát Boszorkány)

Pam Klementieff (Mantis)

Karen Gillan (Nebula)

Dave Bautista (Drax)

Don Cheadle (Hadigép)

Sebastian Stan (A tél katonája)

Anthony Mackie (Sólyom)

Benedict Cumberbatch (Dr. Strange)

Tom Holland (Pókember)

Chadwick Boseman (Fekete Párduc)

Mark Ruffalo (Hulk)

Chris Hemsworth (Thor)

Robert Downey Jr. (Vasember)

Brie Larson (Captain Marvel)

Scarlett Johansson (Fekete Özvegy)

Tom Hiddleston (Loki)

Chirs Pratt (Star-Lord)

Chris Evans (Amerika Kapitány)

Zoe Saldana (Gamora)

Jeremy Renner (Sólyomszem)

Paul Rudd (Hangya)

Benicio Del Toro (Collector)

és akkor még Bradley Coopert és Vin Dieselt nem is említettük, mint Mordály és Groot hangjai. Ez a szereplőlista egészen elképesztő, már a mérete miatt is.

A trailerből többek között kiderült, hogy Vasember használni fogja a már látott Hulkbuster páncélt, amivel Hulk ellen küzdött, ebben a felszerelésben vezeti majd az első támadást Thanos ellen, aki az Avengers 3, és úgy általában az egész modern Marvel-filmes univerzum főgonosza. Vasember egyébként majd egy idegen bolygón is látható lesz, vagyis lehet a Bosszúállók most először mennek majd az űrbe.

Amerika Kapitány és a Fekete Özvegy úgy néz ki továbbra is menekülnek a Polgárháborúban látott események miatt, és lehetséges, hogy a Skarlát Boszorkányt és Víziót próbálják kimenekíteni a börtönből. Chris Evans az ikonikus pajzsa nélkül látható, szóval lehet a filmekben felbukkan a képregényekből ismert alteregója, Nomád.

Úgy néz ki Pókember is egész sokat szerepel majd a filmben, és felveszi majd azt a ruhát, amit Tony Stark tervezett neki a legutóbbi Hazatérés c. Pókember-filmben. Egy rövid jelenetre azt is látni, hogy működik Tom Holland pókösztöne, ami a karakter egyik fontos tulajdonsága, de valamiért teljesen kimaradt a legutóbbi filmjéből.

Szinte az első Marvel-filmek óta mutogatott Thanos tényleg minden eddiginél erősebb ellenség lesz még úgy is, hogy a trailer szerint nem szerezte meg mind a hét "varázskövet", amikkel a világmindenséget lehet irányítani. Az egyik jelenetben egyébként Thanos konkrétan hozzávág egy holdat egy bolygóhoz, amihez hasonlót biztosan nem lehetett még moziban látni. A trailerre azonban még várni kell, a Screenrant szerint Joe Russo rendező arra utalt, hogy valamikor október-november környékén lesz látható mindenki számára.

Az Avengers: Infinity War 2018 áprilisában lesz látható a mozikban.