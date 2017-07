Minden kiderülhet a texasi láncfűrészesről

Közel két évvel azután, hogy meghalt a láncfűrészes mészárost, Bőrpofát alakító Gunnar Hansen, bemutatják az 1974-es horrorklasszikus, A texasi láncfűrészes mészárlás előzményfilmjét. A Bőrpofa (Leatherface) című mozit az a francia alkotópáros rendezi, amelyik A betolakodó című, kőkemény horrort is jegyzi. Julien Maury és Alexandre Bustillo filmje most végre előzetest is kapott.

A korhatáros trailerben nem meglepő módon van egy csomó vér, jutott bele némi női sikoltozás, a félelemtől gyöngyöznek a homlokok, eldörren néhány lövés, és persze felbrummog a láncfűrész is. Ha jól értem, a sztori arról szól, hogy négy erőszakos tinédzser (közülük kerül majd ki Bőrpofa) meglépve az elmegyógyintézetből elrabol egy fiatal ápolónőt, majd egy hozzájuk hasonlóan zavarodott fickó megpróbál bosszút állni rajtuk a lánya haláláért.

A film producerei között van Tobe Hooper, aki az 1974-es eredetit is rendezte. A filmben szerepel például Lili Taylor (Démonok között), Stephen Dorff (Penge), Nicole Andrews (a híres pornós, Linda Lovelace életét feldolgozó Lovalece című életrajzi filmből), Sam Coleman (Trónok harca), meg még sokan mások. A Bőrpofát ősszel fogják bemutatni.