A lángoló medve még a tűzoltóknak is sok

2013 nyarán villám csapott az arizonai Yarnell Hillbe, és lángba borult a hegyoldal. A tűzoltás során tizenkilenc tűzoltó halt meg, ezzel ez lett Arizona valaha volt leghalálosabb erdőtüze. A hős tűzoltóknak állít emléket az Only The Brave című film.

Elit csapat jött össze az arizonai tűzoltók elit csapatáról szóló film készítésére: A sólyom végveszélyben (Black Hawk Down) írója írja, a Feledés című Tom Cruise-film és a Tron: Örökség rendezője rendezi az Only The Brave-et, amelyben a tűzoltók vezérét Josh Brolin, a legbátrabb beosztottját pedig a háromszoros Oscar-díjas Whiplash főszereplője, Miles Teller játssza, de szerepel még benne Jeff Bridges, Jennifer Conelly és Andie MacDowell is.

A Yarnell Hill-i erdőtűz 1991 óta a legtöbb halálos áldozatot követelő erdőtűz volt, amely több tűzoltót ölt meg, mint 1933 óta bármelyik erdőtűz, sőt, bevetés közben a 2001. szeptember 11-i terrortámadás óta nem halt meg annyi tűzoltó, mint ekkor: ez volt Amerika történetének hatodik legsúlyosabb tűzoltó-katasztrófája. Nem csoda, hogy film készült róla, amelynek most kijött az első előzetese is.

A filmet Amerikában szeptember 22-én mutatják be. Magyar premierről egyelőre nincs hír.