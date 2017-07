Ott volt Dunkerque-nél, megríkatta Nolan filmje

"Olyan volt, mintha újra ott lettem volna" – mondta a könnyeivel küszködve egy 97 éves, walesi veterán a Dunkirk bemutatója után. Ken Sturdy mindössze 20 éves volt, amikor az egyik kisebb hajó fedélzetén részt vett a a dunkerque-i mentőakcióban.

Az idős férfi jelenleg Calgaryban él, ott nézhette meg Christopher Nolan filmjét a premier napján, közel nyolcvan évvel az események után. Elmondta: a film hatására újra maga előtt látta több barátja és társa arcát, akik közül sokan a német repülők és tengeralattjárók áldozatai lettek.

"Ne csak szórakozni járjatok a moziba, gondolkozzatok is! És ha már felnőttetek, akkor is gondolkozzatok!" – üzente a veterán a fiataloknak. Sturdy az emberiség jövőjéért is aggódik, azt mondja, hogy hiába vált időközben rendkívül intelligenssé az emberi faj, attól még egészen elképesztő dolgokat tudunk művelni. "Meghódítottuk a Holdat, de még mindig csinálunk ostobaságokat" – mondta.

A Dunkirk nemcsak a veteránt érintette meg, hanem a filmes szakmát és a nézőket is. "Van koncepciója, szerkezete, stílusa, esze, szíve. Alig vannak már ilyen filmek a moziban, szóval kár lenne kihagyni" – írtuk mi is a kritikánkban.