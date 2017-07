Jennifer Lawrence a szívét is kiteszi értünk

Mármint, ha hinni lehet új filmje plakátjának, szó szerint. A filmet Darren Aronofsky rendezi, a címe mother! (anya!), így kisbetűvel, műfaját tekintve meg egy pszichohorror-thriller lesz egy párról, akik élik szépen kényelmes, laza, boldog életüket, jó a kapcsolatuk, szóval minden pöpec, amikor váratlan vendégek érkeznek hozzájuk, és bumm, minden megy a levesbe és elkezdődik valami olyasmi, amibe bele is gebedhetnek.

A filmet október végén mutatta volna be a Paramount, de a premierdátumot előre hozták szeptember 15-re. A szereplőgárda tekintélyes: Lawrence mellett Javier Bardem, Michelle Pfeiffer, Ed Harris, Kristen Wiig, Domhnall Gleeson és Brian Gleeson is szerepel benne. A sztoriról semmit nem tudni, de az IMDb szerint a karakterek között van egy perverz, egy nyomi, egy szexrabszolga, egy tolvaj, egy tüntető, egy menekült és egy táncos is, nem mintha ezzel beljebb lennénk.