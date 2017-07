Női kollégát kaphat maga mellé John Wick

A Lionsgate-hez került a Ballerina nevű film forgatókönyve, amivel a stúdió új szintre helyezné a John Wick-filmeket a Hollywood Reporter szerint. A film producere ugyanis Basil Iwanyk lesz, akinek az eddigi két John Wicket is köszönhetjük.

A forgatókönyvet a mindössze 23 éves Shay Hatten írta, akinek óriási példaképe Shane Black (Halálos fegyver, Az utolsó cserkész), és íróasszisztensként dolgozik Robert Downey Jr. produkciós cégénél, pedig csak tavaly diplomázott.

A Ballerinát leginkább az 1990-es Nikita c. akciófilmhez hasonlítják, ami beindította Luc Besson karrierjét. A Ballerina is egy női bérgyilkosos film lesz, de jóval ponyvább és földtől elrugaszkodott, mint Quentin Tarantino vagy Matthew Vaughn filmjei. A történetről egyelőre annyit tudni, hogy egy bérgyilkosok által felnevelt lányról szól, aki egyenként vadássza le azokat a bérgyilkosokat, akik megbérgyilkolták a szüleit.

A Lionsgate annyi potenciált lát a harmadik filmjére készülő John Wickben, hogy a Ballerina tökéletes női főszereplős társfilm lehet. Eddig mindkét John Wick kifejezetten sikeres volt, és abszolút elképzelhető, hogy a Ballerina egy olyan karaktert mutat be, aki akár egy világban is létezhet John Wickkel. És akkor talán a Lionsgate megcsinálja a maga közös bérgyilkosos filmuniverzumát, hiszen az eddigi két John Wickből még mindig nem derült ki pontosan, hogy mi a fene is ez a nagy bérgyilkoshálózat.