73 éves korában meghalt Sam Shepard színész és drámaíró, akit Sólyom végveszélyben és az Acélmagnóliák filmekből ismerhetett leginkább az itthoni közönség. A színész egy ideje az ALS-ben, azaz amiotrófiás laterálszklerózisban szenvedett, családja körében hunyt el július 27-én Kentuckyban.

Bár a nagyközönség színészként ismerte, Amerikában drámaíróként is jelentős volt. 44 drámáján kívül, novellákat és emlékiratait is publikálta. 1979-ben Pulitzer díjat kapott Buried Child című drámájáért. Oscar-díjra is jelölték a 1983-ban. A legjobb férfi mellékszereplőnek járó díjra 1983-ban jelölték, amikor Chuck Yeagert alakította Az igazak című filmben. A magyar közönség leginkább a Sólyom végvegszélyben és az Acélmagnóliák című filmekből ismerheti.

(via Broadwayworld)