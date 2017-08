Meghalt Vásári József színész

A derecskei színészt a Mennyország Tourist klipjéből és Hajdu Szabolcs filmjeiből is ismerheti a közönség.

Vásári József haláláról a Cívishír számolt be: eszerint a színész váratlanul hunyt el, de a halál okáról bővebb információja a lapnak sincs. Vásári ismert volt a debreceni kulturális életben, de játszott számos színházi előadásban a Tháliától a Zsámbéki Színházig.

Fotó: Facebook Vásári József

Hajdu Szabolcs számos filmjében szerepelt, így a Macerás ügyekben, a Fehér tenyérben és az Off Hollywoodban is, a fiatalabb generáció pedig a Tankcsapda Mennyország Touristjának klipjében láthatta, ahol a hentest alakította. A zenekar a Facebookon el is búcsúzott a színésztől.