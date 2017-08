A rapzene nem való szemüvegeseknek

Jó rég volt már, hogy Eminem bemutatkozott színészként a 8 mérföld c. filmben, de azóta sem erőltette ennél jobban a filmes karrierjét. Egészen mostanáig, ugyanis producerként segített elkészülni a Bodied c. filmnek, ami az úgynevezett rapcsaták világát mutatja be a nézőknek kissé eltúlozva.

A film fókuszában egy egyetemista áll, aki hatalmas botrányt generál az iskolában, amikor a rapcsatákkal kapcsolatos kutatásai szép lassan az életére is kihatással lesznek. A Bodied szeptemberben debütál a Torontói Filmfesztiválon, és bemutatja majd a hiphopnak azt a válfaját, amikor két ember szavakkal, rímekkel, sértésekkel és oltásokkal csatázik egymással, hogy aztán a közönség döntsön a győztesről. Valahogy úgy, mint a 8 mérföldben is látható volt.

A filmet egyébként az a Joseph Kahn rendezi, akinek a nevéhez fűződik például a 2004 motoros akciófilm, a Vas, de főként kliprendezőként ismert, dolgozott már Eminem mellett szinte mindenkivel, aki a popzenében és a hiphopban számít a '90-es évek óta kezdve a Public Enemytől a Backstreet Boyson át a Blink-182-ig.