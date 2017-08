Az orvos fagyit írt elő az asztmámra!

Az iPhone-nal forgatott, transznemű prostituáltakról szól Tangerine rendezője, Sean Baker az új filmjéhez egy neves színészt, Willem Dafoe-t is megnyert, rajta kívül pedig gyerekek és egyéb ismeretlen színészek alakítják az orlandói szegénynegyed szereplőit (leszámítva az egyre többször foglalkoztatott Caleb Landry Jonest, akit a Twin Peaks től a Tűnj el! -ig több népszerű alkotásban is láthattunk mostanság.)

A kritikák szerint közel tökéletes, és a filmekben ritkán ábrázolt réteget hűen bemutató The Florida Project előzetese bájos filmet ígér (ebben hangzik el a címbeli mondat is), mely Amerikában is korlátozott megjelenést kap egyelőre, magyar forgalmazóról pedig még nincs hír.