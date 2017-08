Valami borzasztó történik Nicole Kidman családjával

Ellie Goulding-számtól valószínűleg még sosem libabőröztünk így, mint az Egy szent szarvas meggyilkolása című film előzetese alatt. A görög Jorgosz Lantimosz legújabb rendezését még Cannes-ban látta először az Index, nekünk tetszett is, sok kritikus azonban fújolással fogadta a látottakat, pedig a film aztán a legjobb forgatókönyvnek járó díjjal mehetett haza a fesztiválról.

Az Egy szent szarvas meggyilkolása egy görög mitológiából ismert történet feldolgozása, illetve átültetése egy amerikai külvárosba, a főbb szerepekben pedig Nicole Kidman és Colin Farrell látható, egy kisebb szerepben pedig Alicia Silverstone is feltűnik, akit a Spinédzserek Cherjeként, valamint a Batman és Robin Batgirljeként ismernek a legtöbben.

A sztorit májusban így foglaltuk össze: "Egy középkorú sebész (Colin Farrell) boldogan él a két gyerekével, és a szemész feleségével (Nicole Kidman), de gyanúsan sok időt tölt egy tinivel (Barry Keoghan). Senki sem érti, hogy miért, amíg aztán a fiú egy nap előáll azzal, hogy a szándékai nem igazán barátságosak. Ő bosszút akar állni a múlt egyik sérelméért." A többi meg talán majd kiderül az előzetesből, vagy ha onnan sem, akkor majd a filmből.

Lantimosz munkájáról egyébként Cannes-ban azt írtuk, hogy akkora furcsaság, hogy nem is nagyon lehetne hasonlítani más filmekhez, csak más Lantimosz-filmekhez. "Nem olyan vicces, mint A homár, de nem is olyan kegyetlen, mint a Kutyafog" – foglaltuk össze végül. Jó hír, hogy az Egy szent szarvas meggyilkolása eljut majd a magyar mozikba is, december 28-án lesz a hazai bemutató.