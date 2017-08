Tízdolláros bérlettel lehelne életet a mozikba a Netflix-alapító

Mitch Lowe, a Netflix egyik alapítója elsőre meredeknek tűnő ötlettel támasztaná fel a mozibajárást: egyetlen mozijegy áráért, azaz mindössze tíz dollárért, kínál olyan havi mozibérletet, amivel akár minden nap filmezhetnek a felhasználók.

Lowe szerint az emberek szívesen járnának gyakrabban moziba, kizárólag a jegyek magas ára tartja őket távol a vetítésektől, az Egyesült Államokban ugyanis az elmúlt két évtized alatt kishíján megduplázódtak a mozijegyek árai, az átlagos jegyár 8,89 dollár (azaz kb. 2300 forint) 2017-ben.

Fotó: Bloomberg / Getty Images Hungary Mitch Lowe

A MoviePasst 2011-ben alapították, Mitch Lowe tavaly vette át a cég irányítását, a szolgáltatás pedig jelenleg az ország mozijainak 91 százalékában érhető el, tavaly decemberben mintegy húszezer felhasználója volt. A szolgáltatásnak két megkötése van csupán: az egyik, hogy napi egy filmet engedélyez az előfizetőknek, a másik pedig, hogy a 3D-s és az IMAX-vetítésekre nem lehet vele helyeket foglalni.

Az indulása után, 2012-ben a MoviePasst a Business Insider beválogatta az év 25 legbomlasztóbb appja, valamint az év legjobb bármijei közé (The Best of Everything a kategória pontos neve) is. A felhasználóbarát szolgáltatás célja másodsorban az, hogy adatokat gyűjtsenek a felhasználóikról és a mozibajárási szokásaikról, hogy aztán célzottan tudják elérni őket a különböző hirdetésekkel – lényegében ugyanezen az elven működik a Facebook és a Google is. (via Bloomberg)