Egy mexikói nyaralás nehezen alakulhatna rosszabbul

Szeptember 21-én mutatják be a magyar mozik a 47 méter mélyen című horrorfilmet, aminek szinkronizált előzetesét először az Indexen lehet megnézni. A film két lánytestvérről szól, akik mexikói nyaralásuk alatt befizetnek egy kis ketrecből cápanézésre, viszont a tartókábel elszakad, így 47 méter mélyre süllyednek, mindössze egy órára elegendő oxigénnel, miközben cápák veszik őket körbe.

A Mandy Moore (Séta a múltba, This Is Us) és Claire Holt (Pretty Little Liars) főszereplésével készült film június elején mutatták be az Egyesült Államokban és a nyári szezon egyik legnagyobb sikere volt, hiszen 5 milliós költségvetésével sikerült 43 milliót behoznia.

Az előzetes az alapozás és a csinos szereplők megmutatása után arra koncentrál, hogy átadja, a filmben a klausztrofób érzés és a sötétség az, ami igazán a frászt hozza majd a nézőre.