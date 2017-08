Elkerülhető lett volna a kaszkadőrnő halála a Deadpool 2 forgatásán

A stábtagok figyelmeztették a producereket, hogy a forgatáson balesetet szenvedő kaszkadőrnő nem eléggé képzett a feladathoz, de hiába. A baleset okai között az is szerepelhet, hogy Hollywood még mindig elsősorban a fehér férfiak birodalma.

Múlt héten szenvedett halálos balesetet S.J. Harris motorversenyző és kaszkadőr a Deadpool 2 forgatásán egy motoros trükk közben.

A Hollywood Reporter most azt írja: a stáb a tragédia előtt is aggódott azon, hogy valami gond lesz a kaszkadőrnővel, és erre figyelmeztették is a producereket, akik ennek ellenére is ragaszkodtak ahhoz, hogy az adott jelenetet vele vegyék fel. A 40 éves Harris, aki alighanem a filmben Dominót játszó Zazie Beets dublőre volt, ugyanis korábban még sosem dolgozott filmes kaszkadőrként, csak motorversenyzőként, ezért a tapasztaltabb kollégák látták, hogy még nem áll készen a komolyabb feladatokra.

"Folyamatosan fejlődött, de ahogy néztem, mindig az járt a fejemben: csak idő kérdése, hogy belehajtson egy falba vagy elüssön valaki" - nyilatkozta az egyik kaszkadőr a lapnak, aki Harrist is edzette a forgatáson. Elmondta azt is: az aggályait jelezte a film producereinek, de őket nem érdekelte a dolog.

A Hollywood Reporter azt írja, egyébként rutinfeladatról volt szó: egy épületből kiszáguldva kellett egy kis lépcsőre épített rámpán lehajtani, majd a közelben megállni - de egy tapasztalat nélküli kaszkadőrnek ez is gondot jelenthet. A baleset azonnal, a legelső felvétel során meg is történt.

A kaszkadőrök azt mondják - írja a lap -, hogy a balesetért az is felelős, hogy mennyire kevés afro-amerikai és női kaszkadőr van a döntően fehér férfiak által uralt Hollywoodban. A producerek ugyanis azért ragaszkodtak az alulképzett Harris szerepeltetéséhez a jelenetben, mert csak ő volt az adott színésszel azonos nemű és bőrszínű. "A kaszkadőrök megadták magukat a nyomásnak, és végül engedelmeskedtek a feletteseiknek" - mondja a 47 éve a pályán lévő kaszkadőr, Conrad Palmisano, aki több kollégájával beszélt azok közül, akik jelent voltak a balesetnél.

A balesetről kiadott jelentés szerint a kaszkadőr nem állt meg a motorjával a kijelölt helyen, miután lehajtott a lépcsőn lévő rámpán, így még egy rámpán lehajtott, majd keresztülszáguldott az úttesten, ahol többeknek el kellett ugraniuk az útjából, majd egy beton járdaszegélynek ütközött, lerepült a motorról és keresztülzuhant egy épület üvegablakán. A munkatársai azonnal elsősegélyben részesítették, de túl súlyosak voltak a sérülései.

A Hollywood Reporter forrásai azt is állítják, Harris már két korábbi alkalommal is összetört egy-egy motort, és az adott napon is csak a második volt a listán a feladatra, de a produkció képtelen volt találni olyan kaszkadőrt, aki nemben, bőrszínben és felkészültségben is alkalmas a feladatra, ami pedig arról árulkodik, Hollywoodban továbbra sem megfelelő a diverzitás.

A Vulture azt is hozzáteszi a történethez: 2014-ben, a Gotham forgatásán a produkció egy fehér kaszkadőr bőrét akarta feketére festeni, hogy megfeleljen a feladatra, annak ellenére, hogy a szakszervezet nem éppen rajong az ilyen megoldásokért. A tervtől végül elálltak, és elnézést kértek a hibáért.