Akció az van, de röhögni nincs min

Ha egy filmnek körülbelül annyi az ötlete, hogy Ryan Reynolds és Samuel L. Jackson két órán keresztül egymás agyára megy, annak papíron jónak kellene lennie. Meg kell becsülni az ilyet, napjainkban sokkal sokkal kevesebb ilyen film készül, ami mindössze két színész nevére és karizmájára épít, és nem szolgál semmilyen korábbi könyv/film/sorozat/játék alapjául. Ilyenkor kiderül, hogy mennyire mozgatja meg az embereket az, hogy ezt a két nevet láthatja együtt marháskodni egy filmben. Gary Oldman és Salma Hayek csak ráadás, a két főszereplőhöz képest nekik csak percek jutnak.

A Több mint testőr arról szól, hogy Ryan Reynolds egy Michael Bryce nevű figurát alakít, aki egykoron "AAA besorolású elit védelmi ügynök" volt, de ahogy a film kezdő képsoraiból kiderül, ezt két évvel ezelőtt elbukta, amikor az utolsó pillanatban, a repülőn lőtték le azt a pénzes fegyverneppert, akit meg kellett volna védenie.

Azóta lecsúszott, de nem jött ki a formából és továbbra is puszta kézzel legyűr mindenkit, de a szakmájában csak a hírnév számít, azt meg egyszer már eljátszotta, így szembe kell néznie egy kisebb egzisztenciális krízissel. Nem túl egyértelmű, hogy hogyan kerülnek ők össze Samuel L. Jackson karakterével, akit a filmben Darius Kincaidnek hívnak.

Ő a koronatanú abban a perben, amit Dukovics (Gary Oldman) belorusz diktátor sorsáról dönt. Ő az egyetlen, aki bizonyítani tudja, hogy Oldman figurájának köze volt egy korábbi népirtáshoz. Vagyis hiába volt korábban a világ legkeresettebb bérgyilkosa, sikerül alkut kötnie, így pedig a rendőrségnek is az az érdeke, hogy legalább a tárgyalásig életben maradjon.

Ez nem annyira szerencsés döntés, mert Oldman karaktere keveset szerepel a filmben, de akkor borzasztóan kilóg és megtöri a film egyébként elég könnyed, kém- és akciófilmeket gúnyoló stílusát. Néha sikerül túlzásba esni az autós jelenetekkel kapcsolatban, amikor minden mindenütt törik, de egyébként elég jó a hangulat, amibe nem sikerült elég organikusan belevinni a népirtással, illetve a tárgyalással kapcsolatos jeleneteket.

Nem tudom, hogy erre pontosan miért is volt szükség, mert egyébként ez a Bad Boys-féle akció vígjáték kategória az, amiben ennek a filmnek is maradnia kellene. Abban ugye drogbárók és hasonlók voltak a gonosztevők, és ott is sok volt az erőszak, meg az értelmetlen halál, de valahogy egyben tudott maradni a film és még nevetni is lehetett közben, meg egyébként is milyen rendőr az olyan, ami megengedhet magának egy Ferrarit?

De a Sokkal több, mint testőr nem csak Gary Oldman szála miatt marad ettől el, hanem azért is, mert egyébként a sok és látványos akciójelenet közé nem sikerült elég vicces beszólást írni. Káromkodást azt igen, de annak önmagában azért nem kellene viccesnek lennie, nem igaz? A csütörtöki budapesti vetítésen, ahol megnéztem a filmet a közönség csak ritkán nevetett,

az első hangos nevetést pedig az váltotta ki, hogy Salma Hayek cellatársa fingott egyet.

Szóval lehet ebből kellett volna több a filmbe, vagy abból, hogy Ryan Reynolds és Samuel L. Jackson tényleg életre keltsék a karakterüket és vigyenek minket a filmmel. Azonban hiába van rá lehetőség, végül nem alkotnak igazán jó párost, valamiért nincs kémiájuk, pedig úgy vannak egymás mellé párba állítva, hogy mindketten azt hozhatják, ami természetesen jól áll nekik.

Mindketten elméletileg a legjobbak között vannak abban, amit csinálnak, Michael Bryce bőrében Ryan Reynolds a precíz és profi testőr, aki mindig mindent előre eltervez. Hozzá képest Samuel L. Jackson, mint Darius Kincaid, csak megy előre és hagyja, hogy megtörténjenek a dolgok. A film ezt azzal illusztrálja, hogy Reynolds figurája egy manikűrkészletnek is beillő tartót vesz elő, ahhoz hogy minél finomabban törjön fel egy olyan autót, amiben nincs riasztó. Samuel L. Jackson viszont nem várja meg, hogy ezzel perceket tököljenek, inkább bezúzza kézzel az ablakot.

Megvan tehát köztük az ellentét és főleg az egykori bérgyilkos osztja a testőrét, ha kell, ha nem, mondja, hogy te egy köcsög vagy (legalábbis a magyar szinkronban), de ezek önmagukban nem viccesek. Ennél is jobban zavart, hogy a filmet annyi verekedéssel, meg üldözéssel zsúfolták tele, hogy a végére azt éreztem egyszerűen kiégettek és semmilyen hatást nem tud kiváltani belőlem, ha megint összetörnek a szemem előtt egy újabb jellegtelen fekete terepjárót, aminek a típusát sem lehet kivenni.

Ehhez jön hozzá a vágás, ami szintén nem segít az élvezetben. Legtöbbször ha akció van, akkor olyan gyorsasággal követik egymást a snittek, mintha remegett volna a vágó keze, miközben készült a Sokkal több, mint testőrt. Nincs idő semmit sem megfigyelni, mindig van egy másik, fontosabb, látványosabb megoldás, de néhány órával később visszagondolva a filmre egyáltalán nem voltak szemet gyönyörködtető megoldások és nem sikerült végig olyan szép kompozíciókat alkotni, amit a film első 20 percében látunk.

A vége felé azért üdítő változatosságot jelent, hogy direkt hagyják az akciókat vágás nélkül folyni, ekkor viszont folyamatosan remeg a kamera, de mégis inkább ezek maradnak meg az emberben. Ami sovány vigasz, ha abból indultunk ki, hogy eredetileg azért ültünk be a moziba, hogy Ryan Reynoldson és Samuel L. Jacksonon nevessünk, miközben még lövöldöznek is egy kicsit.

Nehéz eldönteni, hogy a színészeket vagy a rendezőket lehet ezért hibáztatni vagy esetleg a forgatókönyvet azért, mert nem sikerült elég vicces mondatokat a karakterek szájába adni a nem túlságosan változatos trágár beszólásokat leszámítva. Salma Hayek pedig nem túl sokat szerepel a filmben és konkrétan van egy előzetes, ami a jeleneteinek a több mint 70 százalékát megmutatja az egész filmből.

Lehetett volna olyan film is, ami hármójukra épít, és nincs semmiféle tárgyalás, népirtás, illetve a 24-ből ismert bűnüldöző szerveken belüli kavarás, ahol mindig van egy tégla. A film egy pontján ez mindent megváltoztat később meg nem is lesz fontos. Ezt mind plusszban aggatták a filmre, mintha a két főszereplő egyébként nem tudná a hátán vinni a filmet, vagy akkor nem lenne mivel kitölteni a kétórás játékidőt. Ha ezekből sikerül kicsit spórolni, akkor készülhetett volna egy viccesebb és felszabadultabb film, aminek talán az autós jelenetei sem tűnnek olyan sablonosnak, pláne azok után, hogy a nyomd bébi, nyomd megmutatta, hogy mit is lehet ebből kihozni, a megfelelő zenével párosítva.