Nem darabolták fel? Akkor senkit sem érdekel

Megjött a hosszú előzetes a harmincas években játszódó Budapest Noirhoz, melyben a rezignált főhőst játszó Kolovratnik Krisztián egy meggyilkolt prostituált ügyében nyomoz.

A Kondor Vilmos népszerű bűnügyi regényéből készülő film első előzetesét még júniusban mutatták be, abból inkább csak a film hangulatát kaphattuk el, ebből pedig már lehet valami fogalmunk a cselekményről is.

Az Origón debütált trailerben most is tetten érhető az elsőben már kiemelt noir hangulat, cigarettafüsttel, felhajtott kabátgallérral és félhomállyal, néha egy magyar Sin Citynek is elmenne, már csak a fojtott, mély hangú beszédmód miatt is. Továbbá olyan remek mondatok vannak benne, minthogy "exkluzív kurvái vannak a Falk Miksa utcában".

Gárdos Éva filmjében a Gordon Zsigmondot alakító Kolovratnik mellett főszerep jut Tenki Rékának, Kulka Jánosnak és Kováts Adélnak, de szerepel a trailerben Anger Zsolt, Dobó Kata, Mucsi Zoltán, Törőcsik Franciska, Gáspár Tibor és Thuróczy Szabolcs is.