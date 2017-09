Mit tesz Benedict Cumberbatch, ha elveszíti hároméves kislányát?

The Child in Time címmel készített új tévéfilmet készített a BBC, amit sajnos majd csak jövőre mutatnak be, és a premier dátuma sem ismert még, de előzetes már van hozzá. A főszereplő nem más, mint Benedict Cumberbatch, aki a főszereplő Stephen Lewist alakítja. Lewis egy boldog apuka, amikor egyszer vásárlás közben eltűnik három éves kislánya.

A The Child in Time című film Ian McEwan 1987-es könyve alapján készült, és leginkább azt boncolgatja, hogyan tudja egymást támogatni egy házaspár egy ilyen nehéz helyzetben, hogyan bírkózik meg az apa a bűntudattal és hogyan alakul az egymáshoz fűződő viszonyuk. A feleséget, Julie-t Kelly Macdonald játsza.