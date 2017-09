Ennél élethűbb Freddie Mercury nem létezik

Múlt héten már kijöttek az első képek a Freddie Mercury-t alakító Rami Malekről, és most itt van az első videó is, amin Malek már énekel is. Sokáig úgy volt, hogy Sasha Baron Cohen fogja majd játszani egy Queen-filmben az énekest, Freddie Mercuryt, de hosszú huzavona után Rami Malekre esett a választás. Ami a videót nézve érthető is, Malek egyszerűen zseniálisan alakítja az angol énekest.

Az már a képek alapján egyértelmű volt, hogy Queen filmben benne lesz majd a Wembley stadionban tartott 1985-ös koncert, hiszen a képen Malek pont úgy van felöltözve mint Mercury akkor. Most egy nem hivatalos videó is kiszivárgott a forgatásról, ami alapján Malek szinte teljesen leutánozta Mercury mozgását, és a koncert minden mozzanatát. Még a mikrofont is úgy igazítja meg, mint az énekes az eredeti koncerten.



Rami Malek como Freddie Mercury en Live Aid by aqueenofmagic

A felvétel tehát tovább erősíti, hogy Malek jó választás volt a Queen-filmhez. A Bohemian Rhapsody című film forgatása most szeptemberben kezdődött, a rendező Bryan Singer (Közönséges bűnözők, X-Men-filmek).

Mercury a 85-ös koncerten egyébként még teljesen egészséges volt, valószínűleg 1987-ben kapta el a HIV fertőzést, és 1991-ben halt meg.