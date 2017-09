Két lány, két kés, sok hulla

Hollywod imád trendinek látszani, így annyira nem is lehet csodálkozni azon, hogy nemsokára jön a Tragedy Girls, az a vígjáték, amiben két, a lájkvadászatba belegárgyult tinicsaj vérben és belekben szügyig gázolva kapaszkodik fel a közösségi médiás ranglétrán.

Persze az alapsztori nem új, hiszen a népszerűségre vágyó / azt nem elérő / radikális átváltozáson átmenő / majd a suli bikája által a vágy tárgyává váló két lány figurája az össze amerikai gimis timikomédiából visszaköszön, igaz, a fejlevágással magának népszerűséget kikanyarító bakfis alakja eddig (fájón) hiányzott a szakirodalomból.

Alexandra Shipp (X-Men: Apocalypse) és Brianna Hildebrand (Deadpool) alakítja a két csajt, akik valami bűnügyi blogot visznek ketten a gimis unalom megtörése végett, de ez a társaikat teljesen hidegen hagyja. Egészen addig, míg rá nem jönnek, hogy ha ők maguk gyilkolnak, akkor lesz elég exkluzív kontent is, és akkor jönnek a lájkok és követők is. Ehhez egy helyi sorozatgyilkost kell túszúl ejteni, megtudni tőle mindent a szadizmusról és a gyakorlatba is átültetni a dolgokat. A filmben szerepel még Josh Hutcherson, Craig Robinson, Kevin Durand, Jack Quaid, Timothy V. Murphy, Nicky Whelan, Austin Abrams, Kerry Rhodes és Mary Carmen Lopez, a rendezője Tyler MacIntyre (Patchwork).

Hazai bemutatóról egyelőre nem tudunk, mindenesetre lehet nem lenne hülyeség behozni, mert az idei South by Southwest fesztiválon bemutatkozó film a Rotten Tomatoes szerint 94%-ot ér 17 krtika összesített eredménye alapján. (via)