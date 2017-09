Olasz lett a legbritebb brit színész, Colin Firth

"Sosem foglalkoztatott bennünket, hogy másmilyen az útlevelünk, de most, hogy annyi bizonytalanság vesz körül, úgy gondoltuk, praktikus lenne, ha mindkettőnké egyforma lenne" - mondta felesége és saját állampolgárságáról Colin Firth, aki mostantól már olasz és brit kettős állampolgár lett. Firth korábban azt nyilatkozta: katasztrofálisnak tarja a Brexitet.

Az olasz állam a hét végén megerősítette, hogy Colin Firth Oscar-díjas brit színész olasz állampolgárságért folyamodott saját brit útlevele mellett, és mivel felesége, a filmproducer Livia Giuggioli is olasz, ezt meg is kapta - írja a BBC. Az 56 éves színész mindkét gyereke szintén Rómában született. Az olasz belügyminiszter azt mondta: Firth "az államunk egyik polgárának férje, és sokszor megmutatta már, mennyire szereti ezt az országot".

Firth felesége ezzel egy időben olasz állampolgársága mellett brit útlevélkérelmet is beadott, a gyerekeik pedig mindig is kettős állampolgárok voltak.

Firth, aki eljátszotta már György királyt, a Büszkeség és balítélet - meg a Bridget Jones - Mr. Darcyját, a Szerelmes Shakespeare Lord Wessexét, legutóbb pedig a Kingsman-filmek James Bond-paródiakémjét, maga is tisztában van azzal, hogy

Mindig is rendkívüli mód brit voltam, elég csak rám nézni vagy a hangomat hallani.

Nagy-Britannia a hazánk, és szeretünk is itt élni."

Hozzátette, karrierjének "székhelye" továbbra is Anglia lesz, de azért "Bárki megerősítheti, hogy aki hozzámegy egy olaszhoz, az nemcsak egy embert vesz el, hanem hozzámegy egy családhoz, sőt talán egy egész országhoz. Mint szinte mindenki, én is szenvedélyesen szeretem Olaszországot, így az, hogy a feleségemhez és a gyerekeimhez hasonlóan én is olasz-angol kettős állampolgár lehetek, hatalmas kiváltság."