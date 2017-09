Leonardo DiCaprio megint nagyot fog gurítani

Öt közös film után ismét együtt dolgozik Leonardo DiCaprio és Martin Scorsese, ezúttal egy Theodore Rooseveltről szóló filmen.

Testhezálló szerepet kap Martin Scorsese rendezésében Leonardo DiCaprio, aki a színészet mellett az ENSZ klímapolitikai nagykövete: azt a Theodore Roosevelt elnököt fogja játszani, aki hivatali ideje alatt egyebek között szabályozta a vasutak és az élelmiszeripar működését, jelentős eredményeket ért el a nemzeti parkok, vadrezervátumok számának növelésében, és az öntözés és fásítás területén.

DiCaprio számára, aki nemrég mindenki által ingyenesen megtekinthető dokumentumfilmet készített arról, mekkora bajban van a Föld, és 3 millió dollárral támogatta a nepáli tigriseket, valószínűleg épp ezért volt olyan fontos, hogy a már évek óta tervezgetett film munkálatai végre megkezdődjenek.

A Paramount stúdió drámájának forgatókönyvét Scott Bloom írja, a produceri munkálatokból pedig DiCaprio és a rendező Scorsese is kiveszi a részét – írja a Deadline.

Theodore Roosevelt eseménydús életet élt. 1901-ben, 42 évesen az Egyesült Államok legfiatalabb elnökeként vonult be a Fehér Házba, miután elődjét, William McKinley-t meggyilkolták. Harcolt a spanyol-amerikai háborúban és Kubában is, miatta avatkozott be az amerikai sereg a latin-amerikai konfliktusokba, az elnöksége alatt szerezte meg az országa a Panama-csatorna használati jogát, az orosz-japán háború lezárásáért pedig Nobel-békedíjat kapott. És mellesleg ő volt az első Amerikai elnök, aki Magyarországra látogatott, bár az azért finoman szólva sem biztos, hogy ez is benne lesz a filmben.

Scorsese és DiCaprio korábban a New York bandái (2002), az Aviátor (2004), a Viharsziget (2010), A tégla (2006) és A Wall Street farkasa (2013) című filmeken dolgozott együtt, jelenleg pedig két könyvsiker, Erik Larson Az Ördög a Fehér Városban, valamint David Grann Killers of the Flower Moon című írásának megfilmesítését tervezik.