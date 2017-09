A Hollywood Reporter nem tartja Oscar-esélyesnek Enyedi Ildikót

A 90. Oscar-gálára csak márciusban kerül majd sor, de az első találgatások a szokásoknak megfelelően elkezdődtek az amerikai szaksajtóban. A Hollywood Reporter szerint a legjobb külföldi film kategóriájában indított Enyedi Ildikó-film, a Testről és lélekről az egyik outsiderje a versenynek, aminek még a nevezésre sem sok esélye van.

A legesélyesebb öt film közé a német (In the Fade), a francia (BPM (Beats Per Minute)), az izraeli (Foxtrot), az orosz (Loveless) és a svéd (The Square) indulót várják, amire persze van esély, de más szaklapok szerint az orosz és a francia film nem lesz benne az öt utolsó körös jelöltben. Sajnos a magyar filmet ők sem tartják esélyesnek.

Ami a többi kategóriát illeti, a legtöbb Oscar-filmet (mert igenis van ilyen kategória, a 12 év rabszolgaság vagy a Mindenség elmélete is ilyen volt) már bemutatták, bár ugye december 31-ig még bőven van idő akár csak egy estére is moziba vinni valamit, amitől ha bevételt nem is, de pár szobrot várhat a gyártó. A jelenlegi állás szerint a legtöbb jelölésre a Dunkirk, A legsötétebb óra és A víz érintése számíthat, a főbb kategóriákban ezt a három filmet látja a THR nagy esélyesnek. Érdekes lenne, ha bejönne a tippjük, és a legjobb tíz film közé bekerülne a Tűnj el! is, de erre azért nagy pénzt nem tennénk.

A gálát jövő március 4-én rendezik, a műsorvezetője Jimmy Kimmel lesz, itthon a Duna TV adja majd.