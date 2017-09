Soha nem volt még ilyen hosszú a Csillagok háborúja

Ha minden igaz, a decemberben érkező Az utolsó Jedik alcímű, nyolcadik Star Wars-kánonfilm hosszabb lesz, mint bármelyik elődje, 150 perces, hoppá.

Csillagok háborúja - 121 perc

Birodalom visszavág - 127 perc

A Jedi visszatér - 131 perc

Baljós árnyak - 133 perc

A klónok támadása - 142 perc

A Sith-ek bosszúja - 140 perc

Az ébredő erő - 135 perc

A film sztorijáról egyelőre nem sokat tudni, Rey és Luke egy sziklás szigeten bandázik egy ideig, az tuti, utóbbi az előbbit ki is képzi az Erő használatából. Tovább mélyül az Ellenállás és az Első Rend közötti konfliktus, Kylo Ren meg majd hisztizik egy sort, vagy mittudomén. Az biztos, hogy van sztori bőven a filmben, ráadásul új karakterek és történetszálak is jönnek, amiket majd a harmadik trilógia harmadik részében varrnak el, már ha, szóval a 150 perc annyira nem is ördögtől való babonaság.

Az infó a CineWorld nevű jegyportálról származik, ott vette észre a Screen Rant, hogy aki beül a 8. Star Wars-filmre, annak 2,5 órára elég popcornnal és üdítővel kell felszerelkeznie. A film második előzetese egyébként október 10-én, magyar idő szerint hajnali 2 és 3 között látható majd.