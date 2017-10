Roman Polanskit újabb nemi erőszakkal vádolják

A 61 éves Renate Langer azt állítja, 1972-ben, 15 éves korában erőszakolta meg őt Polanski Gstaadban. A svájci rendőrség megerősítette a feljelentést, és mivel az országban már nem évülnek el a gyerekek ellen elkövetett szexuális bűncselekmények, eljárás is indulhat Polanski ellen, írja a New York Times.

Az egykori színésznő azzal indokolta, hogy korábban nem fordult a hatóságokhoz, hogy a szüleit akarta kímélni, akik az elmúlt két évben haltak meg, és csak a barátjának mesélt az esetről évekkel később. Akkor, 15 évesen a szülei engedélyével utazott Svájcba, ahol Polanski szereplőket keresett egy filmjéhez, és a rendező a hálószobában megerőszakolta. Ezt követően hazautazott, de Polanski később telefonon bocsánatot kért, és szerepet ajánlott neki a Che című filmjében, egyszersmind megígérte, hogy többet nem nyúl hozzá. A forgatás alatt azonban még egyszer megerőszakolta őt Rómában, ahol Langer hiába védekezett azzal, hogy borosüveget és egy üveg parfümöt vágott hozzá.

Ő a negyedik nő, aki nemi erőszakkal vádolja Polanskit: az első, Samantha Geimer ügye az egyetlen, amely bíróság elé is került, rajta kívül a brit Charlotte Lewis és egy Robin M. néven emlegetett Los Angeles-i nő jelentkezett még hasonló vádakkal.

Polanski 1977-ben erőszakolta meg az akkor 13 éves Geimert. A filmrendező be is ismerte a tettét, amiért az USA-ban eljárás indult ellene, és 42 napig volt előzetesben, majd óvadék ellenében kiengedték. Polanski ekkor Franciaországba menekült, mert attól tartott, hogy a beígért vádalku ellenére letöltendőt kap majd. Azóta sem járt Amerikában, de mivel ennek a bűncselekménynek nincs elvülési ideje, az amerikai hatóságok 40 éve igyekeznek elkapni, sikertelenül.

Most hétfőn Polanski a Hollywood Reporternek azt mondta arról az ügyről, hogy már lezárult: "Az én részemről vége van. Beismerő vallomást tettem, börtönbe mentem. Emiatt jöttem vissza az Egyesült Államokba, amiről az emberek elfeledkeztek, vagy nem is tudnak róla egyáltalán. Utána Svájcban is lecsuktak, és összesen négyszer vagy ötször annyi időt ültem le, mint amit előzetesen ígértek nekem".

A 84 éves Polanski legújabb filmje, a Based on a True Story premierje alkalmából beszélt - a filmet a zürichi filmfesztiválon mutatták be, Eva Green és a rendező felesége, Emmanuelle Seigner főszereplésével.