Egy rakás sztárral jön Arizona leghalálosabb erdőtüze

Új előzetes érkezett az Only The Brave című tűzoltós drámához. A film megtörtént eseményeken alapul, 2013 nyarán villám csapott az arizonai Yarnell Hillbe, és égni kezdett a hegyoldal. A tűz annyira durva volt, hogy elképesztően sok, tizenkilenc tűzoltó halt meg, mire meg tudták fékezni a lángokat. 1991 óta ez volt a legtöbb halálos áldozatot követelő erdőtűz Amerikában. Bevetés közben a 2001. szeptember 11-i terrortámadás óta nem halt meg annyi tűzoltó, mint ekkor, Arizona államban pedig még soha nem történt ekkora katasztrófa. (Az erdőtűzről itt írtunk hosszabban.)

A katasztrófáról készült filmben egy rakás sztárszínész játszik, a főszereplő, a tűzoltók vezetője Josh Brolin, de fontos szerepet kapott a háromszoros Oscar-díjas Whiplash főszereplője, Miles Teller is. Rajtuk kívül Jeff Bridges, Taylor Kitsch (ő legutóbb a szörnyű Amerikai bérgyilkosban játszott), Jennifer Conelly és Andie MacDowell is látható lesz.

Az Only The Brave rendezője Joseph Kosinski, aki a Feledés című Tom Cruise-filmet és a Tron: Örökséget rendezte, de ami ennél lényegesen jobb hír, hogy a forgatókönyvet A sólyom végveszélyben írója, Ken Nolan írta. Így talán van esély arra, hogy nem egy gigantikus giccset látunk majd a moziban. Az új előzetesben minden van: újra látjuk a lángoló medvét, ahogy a korábbi trailerben, és a tűzoltók családjait is megismerhetjük.



Az Only The Brave amerikai bemutatója október 20-án lesz, a magyar premierről egyelőre nincs hír.