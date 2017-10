Neil Gaiman, az Amerikai Istenek írója 2006-ban írt egy novellát How to Talk to Girls at Parties (Hogyan beszélgessünk a csajokkal buliban) címmel, amiben a hetvenes évek végi Londonban három punk sránc összehaverkodik pár csajjal, akikről kiderül, hogy elég furák. Jóhogy, mert idegen lények legalábbis ez jön le a jövőre érkező film előzeteséből, amiben Elle Fanning, Ruth Wilson, Nicole Kidman, Alex Sharp és Matt Lucas is szerepel.