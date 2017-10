Ötven magyar filmet vetítenek a berlini magyar filmfesztiválon

Október 11. és 23. között másodjára ad helyet a német főváros a HUNIWOOD Magyar Filmfesztiválnak, amelyet idén Mundruczó Kornél Cannes-ban debütáló Jupiter holdja című legújabb filmje nyit meg. Az elmúlt év hazai játék-, dokumentum, rövid- és

animációs rövidfilmjeinek legjavát, több mint ötve filmet vetítenek a fesztiválon. A Collegium Hungaricum Berlinés a SpeakEasy Project Berlin által rendezett filmfesztivál kínálatát a 2017-ben száz éve született Fábri Zoltán rendezőre emlékezve önálló szekció is kiegészíti, amelyben a nemzetközileg is elismert rendező öt digitálisan felújított filmjét mutatják be.

Mundruczó filmje, amely egyedülálló nézőpontot kínál Európa aktuálisan egyik legnagyobb társadalmi problémája, a menekültkérdés és az ezzel kapcsolatos álláspontok vizsgálatára, csak 2018. április 26-án kerül a német mozikba. A fesztivál vendége lesz többek között Jancsó Dávid, a film vágója, aki a fesztivál másnapján a Jupiter Holdja készítéséről osztja meg tapasztalatait a közönséggel a film werkanyagaival illusztrálva.

A dokumentumfilmes szekcióban olyan, Magyarországon és nemzetközileg már sikert aratott filmeket tűzünk műsorra, mint az Európa Filmdíjra is esélyes Ultra (Simonyi Balázs, 2017), a Soul Exodus (Bereczki Csaba, 2016), a Mi ez a cirkusz? (Halász Glória, Tiszeker Dániel, 2016). A kategória több filmje, mint a Seb (Nagy Dénes, 2015) vagy a Dizájneren (Horváth Balázs, 2016) kortárs társadalmunk legsúlyosabb,az egyéni létet megkérdőjelező problémáival foglalkozik. Yossi Aviram 2014-es alkotása, A Polgár-lányok a világhírű sakkozócsalád életét, Somogyvári Gergő 2016-os Transzduna-sorozata pedig egy dunai szállítóhajó útját követi nyomon. A filmválogatás részeként mutatkoznak be a budapesti Színház- és Filmművészeti Egyetem Almási Tamás által vezetett dokumentumfilmes MA képzése hallgatóinak munkái is.