A párt véleménye az igazságot is felülírja

Október 23-án este új, saját gyártású tévéfilmet mutat be a Duna tévé. Az Árulókat Köbli Norbert írta, aki az utóbbi években több, színvonalas a közelmúlt magyar történelmét feldolgozó filmet is elkészített. Ilyen volt A vizsga, A berni követ és a Szabadság - Különjárat. Most utóbbinak a rendezőjével, Fazekas Péterrel dolgozik együtt. Az előzetesét az Indexen lehet először megnézni.

A főszerepben Illés Béla, a Kossuth-díjas író és újságíró, akit Hegedűs D. Géza alakít a filmben, ami a Guszev-ügyet járja körül. Illés a 40-es évek végén írt Alekszej Guszev tüzér százados figurájáról, aki az orosz hadsereg tisztje volt és azért akasztottak fel, mert bírálta azt, ahogyan az oroszok beavatkoztak 1848-49-es magyar szabadságharcba. A film arról szól, hogy erről Illés lánya, Tatjana (Sztarenki Dóra) színpadra állítja a Guszevről szóló darabot. A konfliktust pedig az adja, hogy Tatjanának lesz egy udvarlója, Tamási Gábor (Klem Viktor), akit a főszerepre is kinéz, politikai nézetei viszont nem egyeznek az újdonsült apóséval.

Az Árulók a Médiatanács Mecenatúra Programjának támogatásával készült. Október 23-án este, 20:25-től lehet megnézni a Duna tévén.