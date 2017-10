A tiszta tizenkettő Afganisztánban vág rendet

12 Strong: The Declassified True Story of the Horse Soldiers című háborús film előzetese pontosan olyan, amilyennek egy Jerry Bruckheimer producerkedése mellett készülő háborús filmnek kijár. Kell bele egy katalizátor (9/11), szimpatikus és kellőképp fotogén főhős (Chris Hemsworth), a korrektség jegyében összeválogatott szereplőgárda (Michael Shannon, Michael Peña, Austin Stowell, Trevante Rhodes, Rob Riggle, William Fichtner), stabil családi hátteret és dögös feleséget (Hemsworth igazi neje, Elsa Pataky) mutató képsorok, veszélyes bevetés, dráma, kilátástalan helyzet, a helyiek szenvedésének megértése, lehetetlennek látszó küldetés végül katarzis. Lassított felvételben.

A sztorinak van valóságalapja, a 9/11-es terrortámadások után az amerikaiak különleges egységeket dobtak át Afganisztánba, hogy levadásszanak valakit a World Trade Center tornyai és a Pentagon elleni támadások kiötlői közül. Ez azért volt nagyon meredek, mert egy ilyen akciót elő szokás készíteni, megfelelő hátország kell hozzá, meg helyi kapcsolatok, de ennek a 12 katonának nem állt rendelkezésére ilyesmi, sőt, 100 000 dolláros vérdíj volt a fejükön (50 000 dollárt ért a véres egyenruhájuk), és ennek tudatában kellett az életüket a helyi Dostum tábornok (Navid Negahban) kezébe helyezni, és megbízni benne. És elhinni, hogy a hegyek között lovon jobban lehet harcolni, mint tankkal. Bemutató: 2018. január 19, nálunk vélhetően január 18.