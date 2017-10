Felajánlanád a lányod John Malkovichnak?

Louis CK művészetében, legyen az stand-up vagy sorozatkészítés, mindig is nagy szerepet játszottak a lányai, feltűntek mint karakterek, mint viccek és bölcsességek forrásai, vagy egyszerűen mint más vicceknek a csattanói. Most, a harmadik játékfilmjével (az első kettő a Pootie Tang és a Tomorrow Night voltak) folytatja ezt a sort, bár a két lányából egy lett, és Chloë Grace Moretz játssza.

Én nem vagyok apuka, de az előzetes alapján kicsit furcsának tűnik az I Love You, Daddy, ahogy egyszerre próbál egy fiatal lányt szexi nőként és kisgyerekként beállítani, az meg nem sokat segít a dolgon, hogy CK játssza a főszerepet, amellett, hogy rendezte és írta is a filmet, de a végleges ítélettel megvárnám a teljes filmet. Amiben egyébként még feltűnik Charlie Day, Rose Byrne, CK gyakori társa Pamela Adlon, és egy fontos, látszólag pedofil szerepben John Malkovich is. Ő játssza azt a híres filmest, akinek CK karaktere lehet, hogy felajánlaná a lányát, csak azért, hogy előrébb vigye a karrierjét.

Az I Love You, Daddyt november 17-én mutatják be az Egyesült Államokban, egyelőre magyar premierről még nem tudni.