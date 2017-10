Tarantino tudott Weinstein ügyeiről

Quentin Tarantino a New York Timesnak nyilatkozott egy héttel azt követően, hogy két Twitter-üzenetben reagált Harvey Weinstein napról napra egyre súlyosabbnak tűnő zaklatási botrányára. A Twitteren a rendező Weinsteint barátjának nevezte, és azt írta, hogy sokkolta, amit hallott. Ennek picit ellentmond a Timesnak adott nyilatkozata:

Tudtam, hogy a vádak közül jó pár megáll. Tudtam, miket tett, jóval azelőtt, hogy a sajtóban megjelent volna.

A kérdés persze jogos, hogy akkor miért nem szólt, de van ennek az egésznek még ennél meredekebb része is. Mira Sorvino színésznő, Weinstein egyik vádlója ugyanis annak idején Tarantino barátnője volt, és elmondta neki, milyen ajánlatot tett neki Weinstein, és azt is, hogy megfogta a mellét és a fenekét. Az már csak hab a tortán, hogy Tarantino a Rose McGowan és Weinstein közötti, peren kívüli megállapodás részleteivel is tisztában volt, mégsem tett semmit.

Több volt ez, mint a normális hollywoodi pletyka, sokkal több. Nem másodkézből jött az infó, tudtam ezekről a a dolgokról, pár olyanról, amit elkövetett. Ha akkor megszólalok, és azt teszem, amit kell, később nem kellett volna együtt dolgoznunk. Ehelyett marginalizáltam az incidenseket, és úgy tekintettem rá, mint egy stúdiófőnökre az ötvenes-hatvanas évekből, aki a titkárnőket hajkurássza állandóan. Nem mintha az elfogadható lenne vagy lett volna bármilyen mértékig is. Szóval ezt a szégyent soha nem mosom le magamról.

Tarantino azt is elmondta, hogy bárki, aki legalább munkatársi kapcsolatba került a producerrel, tudott arról, miket művel, és most arra biztat mindenkit, hogy szólaljon meg a nyilvánosság előtt. A rendező Weinsteinnek köszönheti a karrierje beindítását, ő volt ugyanis, aki 1992-ben megvette a Kutyaszorítóban című filmjét, és országosan is bemutatta. Ezek után minden Tarantino-filmnek ő volt a producere.