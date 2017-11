Milyen nekrofiliás gyilkos lesz Zac Efronból?

Megvan a Ted Bundy-film szereposztása: a több mint harminc embert elrabló/meggyilkoló/megerőszakoló, majd holttestüket meggyalázó, a levágott fejüket a házában tároló gyilkost a könnyed vígjátékokból ismert Zac Efron alakítja majad, ami papíron nagyon-nagyon rossz ötletnek tűnik, a pali súlytalan, de annyira, hogy a Baywatch-filmben sem tudott emlékezetes lenni, pedig ott nem volt azért nehéz.

Mondjuk a film, ami az Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile (Iszonyatosan gonosz, döbbenetesen sátáni és alávaló) címe kapta, nem is Bundy, hanem a csaja, Elizabeth Kloepfer miatt érdekes, aki éveken át falazott Bundynak, majd a végén csak ő dobta fel a rendőrségen. Őt Lily Collins alakítja majd, a történetet az ő szemén keresztül látjuk. A forgatás januárban kezdődik, év végére már mozikban is lehet.