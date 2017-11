Tom Sizemore egy 11 éves színésznőt fogdosott

Tom Sizemore, aki olyan filmekben szerepelt, mint a Ryan közlegény megmentése vagy a Született gyilkosok, a legújabb színész, akit szexuális zaklatással vádolnak. A Hollywood Reporter cikkében arról írnak, hogy az eset 2003-ban történt, a Born Killers (hazánkban nem forgalmazott) című film forgatásán, Utah államban. A beszámoló szerint Sizemore egy 11 éves színésznőt fogdosott, aki szinte azonnal elmesélte az édesanyjának a történteket. A filmen dolgozók tudtak az ügyről, de a széles nyilvánosság egyelőre nem.

Ahogy azt a Hollywood Reporter is megjegyzi, Tom Sizemore karrierje soha nem volt mentes a botrányoktól, drogokkal is voltak problémái, illetve a bíróság is elítélte egyszer, amiért bántalmazta egykori barátnőjét, Heidi Fleisst. Emiatt fél évet töltött börtönben.

A szóban forgató eset nem is konkrétan a forgatáson történt, hanem akkor, mikor a filmhez szükséges fényképeket készítették el. Körülbelül félórás munkáról volt szó, aminek során a 11 éves színésznőnek Sizemore ölében kellett ülnie, míg elkészülnek a családi képek. Ekkor fogdosta meg a halóinges színésznőt Sizemore.

A filmben Robyn Adamson játszotta a 11 éves színésznő édesanyját, aki a Hollywood Reporternek meg is erősítette, hogy észrevette, hogy valami megzavarta a lányt, mert a szemei elkerekedtek és nem is tudott a munka során rendesen koncentrálni.

A meg nem nevezett lány először nem mert beszélni az esetről az édesanyjának, neki viszont egyértelmű volt, hogy valami baj van, mert a lány a szokásosnál sokkal csendesebb volt. Amikor elmentek közösen úszni, a fürdőruha felvételekor említette meg, hogy a ruha pont ott nyomja, ahol előző nap fogdosták. Így mesélte el édesanyjának a történetet.

Az esetről viszonylag hamar értesültek a stáb tagjai, akik annyira nem lepődtek meg, mert jól tudták, hogy Tom Sizemore egy botrányos színész, legalábbis a drog és alkoholfogyasztását tekintve. A film producerei ezek után eltávolították Sizemore-t a forgatás helyszínéről, de miután nem találtak egyértelmű bizonyítékot a viselkedésére, egyéb lépéseket nem tettek. Viszont biztatták a színésznő szüleit, hogy forduljanak a bírósághoz, ők viszont elálltak ettől. A filmet aztán befejezték, a történet viszont csak most jutott el szélesebb közönséghez.

Sizemore képviselői nem kommentálták a híreket a Hollywood Reporternek. Karrierje jelenlegi pontján már nem kerül olyan nagy filmek közelébe, mint a Ryan közlegény megmentése volt, ettől függetlenül rengeteg munkája van, kisebb mellékszerepet kapott például a Twin Peaks új évadában, de elsősorban kis költségvetésű B filmekben szerepel.