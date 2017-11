Húszan állítják, hogy Kevin Spacey zaklatta őket Londonban

Egyre súlyosabb a Kevin Spacey-ügy. A szexuális zaklatással vádolt színész évekig a londoni The Old Vic színház művészeti igazgatója volt. Amikor kirobbant körülötte a zaklatási botrány, a színház is vizsgálatot indított. Ennek eredményéről számolt be a The Guardian.

Eszerint a színházban húsz ember állítja, hogy Spacey zaklatta őket.

A lap egyébként korábban már beszámolt róla, hogy Spacey, aki 2015-ig volt művészeti vezető tizenegy éven át, zaklatta a színház több munkatársát. A korábbi cikk szerint Spacey fiatal férfiakat fogdosott, és ajánlatokat tett nekik. Többször előfordult, hogy meghívta őket a színház bárjába, és ott fogdosta jellemzően huszonéves áldozatait. Roberto Cavazos mexikói színész elmondta, hogy Spacey azzal hívta találkozóra a férfiakat, hogy segít nekik a karrierjükben. Az is előfordult, hogy a The Old Vic színpadán pezsgős piknikkel lepte meg azokat, akiket kiszemelt.

A korábbi esetek után is egyértelmű volt, hogy Kevin Spacey karrierjének jelen állás szerint vége Hollywoodban. A színész szexuális zaklatásairól Anthony Rapp, a Star Trek: Discovery színésze beszélt először. Elmondta, hogy mikor 14 éve volt Spacey egy házibuliban zaklatta Azóta újabb áldozatok léptek előre , akik szintén zaklatással vádolják az Oscar-díjas színészt, de a londoni eset, legalábbis az áldozatok számát tekintve, messze a legsúlyosabb.