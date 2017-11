Nemzetközi díjat nyert a Testről és lélekről

Enyedi Ildikó filmje, a Testről és lélekről kapta meg szombaton a lengyel Camerimage fesztivál fődíját, az Arany Békát – írja a Variety.

A világ egyetlen filmoperatőri seregszemléjeként ismert Camerimage fesztiválon Herbai Máté operatőri munkáját honorálták a legrangosabb díjjal, aki így többek közt a Szeretet nélkül című orosz drámát és Angelina Jolie Kambodzsáról szóló filmjét, a First They Killed My Father-t is maga mögé utasította.

A zsűri egyébként a díjak bejelentése előtt kitért arra, hogy idén különösen sok volt az indokolatlan, nőellenes erőszak a filmekben, de megjegyezte azt is, hogy nem szabad megijednünk az embertelenség ábrázolásától.