Thor lovon üldözi a tálibokat

Kijött a legújabb előzetes a 12 Stronghoz, Chris Hemsworth őrülten hősies, és állítólag valós alapokon nyugvó háborús filmjéhez. A sztori röviden: 9/11 után az amerikaiak rögtön cselekedni akartak, ezért szinte azonnal átdobtak egy tizenkét katonából álló egységet Afganisztánba azzal, hogy vadásszák el a támadások kitalálóit. Ahogy az előzetesben is áll: azzal küldték őket a rendkívül veszélyes helyzetbe, nulla helyismerettel, hogy ők lehetnek az elsők, akik visszavághatnak a terrortámadásokért. Leginkább lovon (a film először 12 Strong: The Declassified True Story of the Horse Soldiers címen futott), ami nem kelt akkora feltűnést a tálibok között, mint egy tank.

Bár a film rendezője Nicolai Fuglsig, aki eddig csak egy sci-fit csinált, a producer Jerry Bruckheimer, úgyhogy nagyjából lehet sejteni, hogy mire számíthatunk. Túl sok mélységre nem, nagy robbantásokra, meg elképesztően heroikus küzdelemre viszont igen. Ami jó hír, hogy a filmben játszik még, Michael Shannon, aki nem tud rossz lenni semmiben. Rajta kívül Elsa Pataky (Hemsworth feleségét alakítja a filmben, ahogy az életben is), Michael Peña, Austin Stowell, Trevante Rhodes, Rob Riggle és William Fichtner.

A 12 Strong 2018. január 19-én kerül az amerikai mozikba, a magyar premier dátumát egyelőre nem ismerjük.