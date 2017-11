Trump-ellenes házigazdája lesz a Golden Globe-nak

Megtalálták a következő Golden Globe-díjátadó házigazdáját. A Hollywoodban élő külföldi újságírókat tömörítő szervezet, a Hollywood Foreign Press Association (HFPA) bejelentette, hogy az NBC késő esti beszélgetős műsorának műsorvezetője, Seth Meyers látja el majd a január 7-i gálán a házigazdai teendőket.



Azt, hogy ki vezeti a gálát, általában sokkal hamarabb meg szokták találni. Tavaly augusztusban számoltunk be róla, hogy Jimmy Fallon lesz a műsorvezető. Egyes hírek szerint most az is felmerült, hogy ne legyen klasszikus házigazdája az eseménynek, de ezt végül elvetették.

A közleményben a HFPA azt írja: Meyers szellemessége hozzájárulhat, hogy folytatódjon a Golden Globe tradíciója, és ez legyen az év legnagyobb partija.

Seth Meyers 2014 óta a Late Night with Seth Meyers műsorvezetője, amelynek vezetését a Golden Globe idei házigazdájától, Jimmy Fallontól vette át, mikor az megkapta a Tonight Show vezetését. Meyers korábban a Saturday Night Live című szkeccsműsor szereplője, illetve vezető írója volt, így elsősorban politikai szatírában erős. Műsora Trump megválasztása utána került be igazán a köztudatba, aminek keretei között frappáns, vicces és jól összeszedett szegmensekben foglalja össze az amerikai vagy világpolitikai eseményeket. Ezek után arra lehet számítani, hogy a tavalyinál komolyabb trumpozás következhet a gálán a műsorvezető részéről. Korábban kétszer vezette már az amerikai sportadó, az ESPN, ESPY nevű díjátadóját, illetve 2014-ben ő volt az Emmy-gála házigazdája.

A Golden Globe-díj jelöltjeit december 11-én jelentik be.