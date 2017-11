Magyar film is versenyez a Sundance filmfesztiválon

Tuza-Ritter Bernadett egész estés, A Woman Captured című dokumentumfilmje is bekerült a Sundance filmfesztivál programjába, jelentették be az alkotók szerda este a film Facebook-oldalán.

A magyar filmet tizenegy másik alkotással együtt válogatták be a filmfesztivál nem-amerikai dokumentumfilmes szekciójába, amelyben az előző években olyan alkotások mutatkoztak be, mint a Motherland, a Last Men in Aleppo, a Joshua: Teenager vs Superpower vagy a Hooligan Sparrow.

Az A Woman Captured a modernkori rabszolgaságról szól egy olyan magyar nő sorsát bemutatva, aki tíz év után megpróbál kitörni a csicskaságból. Tuza-Ritter Bernadett tavaly végzett a Színház- és Filmművészeti Egyetem dokumentumfilmes mesterképzésén, ez az első egész estés dokumentumfilmje.

A Sundance programjában az Assassination Nation című thriller is helyet kapott, amelynek Rév Marcell volt az operatőre. A filmet David Goyer producer korábban A salemi boszorkányok Snapchat-generációnak szóló változataként jellemezte.