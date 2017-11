Újra Oscar-közelbe került egy magyar film, meg is lehet nézni

Andrasev Nadja most, bő egy hónappal a fesztivál után jelentette be, hogy megérkezett hozzá a New Orleans-i Filmfesztivál animációs kategóriájának első díjáért kapott üvegaligátor. A díj azt jelenti: A nyalintás nesze című animáció rövidfilm automatikusan Oscar-nevezett lett.

Andrasev Nadja, A nyalintás nesze rendezője az Instagramon mutatta meg a New Orleansból postázott díjat, amelyet a New Orleans Film Festival zsűrije ítélt meg a legjobb animációs filmnek. A díjjal jár egy éves előfizetés egy menő animációkészítő szoftverre, de ami még fontosabb: a New Orleans-i úgynevezett Oscar-nomináló fesztivál, így az itteni nyertesek automatikusan az Oscar-nevezésekről (és díjakról) döntő Amerikai Filmakadémia látókörébe kerülnek. Egy hasonló fesztiválon szerzett díja révén lett előbb Oscar-jelölt, majd Oscar-díjas Deák Kristóf Mindenki című rövidfilmje is tavaly.

Andrasev Nadja azt írja: ez volt a film tizenharmadik díja. A nyalintás neszét egyébként egy ideje már bárki ingyen megnézheti a Vimeón.

A film első sikere Cannes-ban, a világ legfontosabb filmfesztiválján volt: ott a megosztott harmadik díjat szerezte meg a vizsgafilmeket versenyeztető Cinefondation programban.