Pamela Anderson is megszólalt a Weinstein-ügyben

Heves indulatokat váltott ki Pamela Anderson csütörtöki nyilatkozata, miután Megyn Kelly műsorában arról beszélt, hogy azok közül, akik Harvey Weinsteint szexuális zaklatással vádolják, senkinek sem lett volna szabad kettesben maradnia a producerrel.

Az 50 éves Anderson szerint Hollywoodban sokan tudják, egyfajta közös tudás, hogy bizonyos embereket, producereket jobb elkerülni. "Tudod jól, mibe kevered magad, amikor egyedül mész egy hotelszobába" – mondta az adásban a Baywatch sztárja.

Anderson a saját tapasztalatait is megosztotta a műsorban, állítása szerint fiatal színésznőként ő is gyakran kapott különböző ajánlatokat, őt is hívták privát meghallgatásokra, azonban a "józan eszének" köszönhetően elkerülte a kényelmetlen helyzeteket. "Soha ne lépj be egy hotelszobába egyedül, ha pedig valaki fürdőköpenyben lép be az ajtón, menekülj" – mondta.

Amikor a műsor házigazdája megjegyezte, hogy az áldozatok közül sokan az ügynökeik megbízásából mentek el ezekre a találkákra, Anderson azt felelte, hogy akkor is ragaszkodniuk kellett volna ahhoz, hogy legyen mellettük valaki. A Baywatch színésznője arról is beszélt, hogy neki is ajánlottak autót, lakást, pénzt és filmszerepeket is bizonyos ellenszolgáltatásokért cserébe, ő azonban nem élt ezekkel a lehetőségekkel, annál romantikusabb alkatnak tartotta magát már akkor is.

(Borítókép: Victor Boyko / Getty Images Hungary)