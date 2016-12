Megkerestük Budapest legjobb plázáját

Plázában jártunk, járunk, járni is fogunk. Hiába a megtestesült kapitalizmus maga az összes, egyszerűen ilyen helyeken van mindenből annyi, hogy tudjunk

De milyenek egyáltalán ezek a plázák? Mindenkinek vannak kedvencei, és mindenkinek vannak olyanok, amiktől a hideg rázza ki őket. Most az Index Kultúra rovatának munkatársai felkerekedtek, és megírták azt, hogy melyik miért jó, vagy éppen melyik miért pocsék, Csepeltől a Hegyvidékig.

A plázákat aztán öt különböző szempont szerint pontoztuk is. A szempontok a következőek voltak:

Megközelíthetőség. Mennyire egyszerű odajutni? Mennyit kell szerencsétlenkedni, hogy beléphessünk a kapun? Jár oda busz, metró, villamos?

Mennyire egyszerű odajutni? Mennyit kell szerencsétlenkedni, hogy beléphessünk a kapun? Jár oda busz, metró, villamos? Elrendezés. Eltévedünk benne? Logikus az, hogy hova visz a mozgólépcső? Tudunk benne tájékozódni úgy, hogy ha valaki felhív telefonon, és azt mondja, hogy ott vagyunk az izénél, akkor tudja, hogy mire gondolunk?

Eltévedünk benne? Logikus az, hogy hova visz a mozgólépcső? Tudunk benne tájékozódni úgy, hogy ha valaki felhív telefonon, és azt mondja, hogy ott vagyunk az izénél, akkor tudja, hogy mire gondolunk? Választék. Megtaláljuk itt a számításunkat? Tudunk venni gumicsizmát, államkötvényt, és plazmatévét uszkve 20 perc alatt?

Megtaláljuk itt a számításunkat? Tudunk venni gumicsizmát, államkötvényt, és plazmatévét uszkve 20 perc alatt? Éttermek. Enni márpedig kell, de mit lehet, mennyit, és jó-e az nekünk egyáltalán?

Enni márpedig kell, de mit lehet, mennyit, és jó-e az nekünk egyáltalán? Általános vibe. A vibe jelentése rezgés, vibrálás, fíling, de csak azért sem fogjuk ezeket a szavakat használni. Itt azt pontoztuk, hogy milyen érzés ebben a plázában lenni, milyen arcok járnak ide, meg úgy általában, mennyire sietünk kifelé onnan, ha végeztünk a dolgunkkal.

Allee

Újbuda legjobb plázája, az Október huszonharmadika utca végében fekvő Allee a megközelíthetőség Mága Zoltánja, különösen azóta, mióta megépítették a rám szabott 4-es metrót, mert így a házunk elől induló villamos mellett a házunk elől induló metróval is megközelíthető, ha meg a melóhelyről mennék esetleg arrafelé ott a fonódó villamos, köszi Tarlós. A fekvés másik előnye, hogy az épülettől egy köpésre fekszik az a vietnami étterem, aminek a konyhája valószínűleg ma már a legtisztább Budán, mert ugye egyszer már bezárták, de ettől még a város legjobb pho levesét itt adják.

Allee (1117, Október huszonharmadika u. 8-10.) megközelíthetőség: 10

elrendezés: 8

választék: 8

éttermek: 7

általános vibe: 8 PONTSZÁM: 8,2

Az Allee a plázaépítés ökölszabályait nem sok helyen rúgja fel, építészeti szempontból a homlokzat üvegfala lehet érdekes a ilyenre fogékony Földes kollégának, esetleg az a formabontó megoldás, hogy a mennyezet is opálos üvegből így, beereszti a fényt, amitől egy kifejezetten kellemes hangulatú épület lesz belőle. Jó, nyáron a kajás részlegen megfő az ember pont emiatt, de most karácsonyra tesztelünk. Az épület kétemeletes, lift csak az egyik végében van, ami nem olyan nagy baj, az inkább, hogy elég sok olyan látogató használja, aki tőle kb. 13 méterre fekvő mozgólépcsőig sem hajlandó elmenni, de erről sem a pláza tehet.

Egyszerűen bejárható épület, tele van kávézóval (Costa, Starbucks, meg még valami), a kajarészlegen a kínai kicsit zsíros, de van KFC és Guru is, a mozija jó, a sajtszósz meleg szokott lenni. A műszaki boltja nem Media Markt hanem Best Byte, ami egy kicsivel szűkebb árukínálatot jelent. Minden más pont olyan, mint a többi plázában, ami előny még, hogy van két játékbolt, amiből az egyik Lego-üzlet.

Ezüstvasárnap teszteltük, és meglepően nem ünnepi volt a forgalom, minden üzletbe be lehetett férni, sorban állás nem nagyon volt, pedig gyerekkocsival voltunk, ami eleve kisebb horror egy sima hétvégén is. Ugyan nagy téli hidegek még nincsenek, de annak kifejezetten örültem, hogy odabent nincs dög meleg, és nem kell atlétára vetkőzni egy vásárláshoz. A pinceszinten van egy bazinagy Spar is, az ajándékok mellé befér a harminc deka felvágott is, és mostanában a Kőrösi József úti kijáratnál pár fasza food truck is áll, lehet kifejezetten jó hamburgereket meg más street foodot is enni.

Előnyök:

Nincs dögmeleg

Tágas

Mindent el lehet inténi egy füst alatt

Hátrányok:

Egy helyen van lift, elég sokat kell várni néha

(sixx)

Arena Plaza

Ki a fene találta ki, hogy kéne építeni egy plázát a semmi közepére, mindentől távol, csákánnyal vájva ki neki a helyet az odatömbösödött lószarszagból, a Nemzeti Lovarda mellett? Akárhogy is, hülye ötlet volt, nagyjából ugyanannyira, mint ezüstvasárnap parkolót keresni a pláza parkolójában, amit – mivel ingyenes – a környékbeliek amúgy is afféle jószolgálati hozzájárulásként értelmeznek a saját kényelmükhöz. Talán nincs ember, akinek ne legalább egy olyan Facebook-ismerőse, aki lemaradt a moziról a lehetetlen helyzet miatt.

Arena Plaza (1087 Budapest, Kerepesi út 9.) megközelíthetőség: 5

elrendezés: 7

választék: 9

éttermek: 6

általános vibe: 7 PONTSZÁM: 6,8

És pont ez az összeesküvés az Arenában: néha azért muszáj kijönni, mert csak itt van Imax-mozi, van, aki a drágáért ingyen zabálós VIP-termekre gyengül, de télen a pláza előtti jégpálya is jó alternatíva a városligeti több órás sorban állás helyett. És egyébként sem egy rossz hely ez, ha az ember már eljutott ide annak ellenére, hogy a Keletitől és a sportcsarnoktól is pont olyan messze van, hogy gyalogolni már kényelmetlen legyen, a trolira viszont mindig várni kell. Mivel a sínek melletti Narniában gyakorlatilag korlátlan helyre lehetett építkezni, a plázában elfér nagyjából a világ összes boltjából egy, divatmárkástul, szolgáltatóstul, Tescóstul, gigamozistul, ráadásul a boltok még nagyobbak is, mint amekkorák a többi helyen lenni szoktak, úgyhogy a nagyobb választék miatt még meg is éri itt vásárolni. A városban csak a WestEndben van ekkora sokszínűség, bár talán egy-kétféle bolttal még több is van itt, így aztán elég meglepő, mennyire büntető az ebédrészleg, viszonylag kis választékkal és iszonyú kevés asztallal, olyan kis helyre összezsúfolva, mintha egymás szájából kéne kienni a falatot.

Előnyök:

Rengeteg a bolt, nagy a választék mindenből.

Csak itt van Imax-mozi, van jégpálya, de még tetőterasz is azoknak az eltévelyedett lelkeknek, akik pont egy pláza fullasztó levegőjéből kiszabadulva, az isten hátát nézve szeretnének romantikázni.

Ingyenes parkolás, már amikor van hely.

Tágasak a terek, így egy kicsit kevésbé nyomasztó.

Hátrányok:

Idióta, értelmetlen elhelyezkedés.

Ha betelt a parkoló, buktad az egészet, máshol ugyanis nem lehet parkolni.

Nem is lehetne jobban kezdeni vagy zárni a randit, mint tíz perc andalgással a lószarszagban.

(Kovács Bálint)

Árkád

Az Örs vezér terén található pláza egyértelműen a nagyobb komplexumok közé tartozik a városban, pláne mióta hozzá építették az Árkád 2-t. Ez azt jelenti, hogy van itt néhány olyan üzlet is, amiből csak kevés van a városban (pl. Gap), de emellett minden fontosabb ruha, divat vagy kütyümárka képviselteti magát az Árkádban, a cipőboltok garmadájáról nem is beszélve.

Az elrendezés viszonylag egyszerű, úgyhogy olyan könnyen talán nem téved el senki, de az tény, hogy egy komolyabb bevásárlótúrán komoly kilométereket lehet összehozni a plázán belül. A széles választéknak köszönhetően nagyon népszerű is, nemcsak advent idején, de ilyenkor különösen meg tud telni, és az emberek gyűrűjében kell lavírozni a csomagokkal.

Árkád (1106, Örs vezér tere 25/a) (1106, Örs vezér tere 25/a) megközelíthetőség: 9

elrendezés: 8

választék: 9

éttermek: 6

általános vibe: 8 PONTSZÁM: 8

Van kis Spar az egyik végében, nagy Interspar a másikban, mellette több könyvesbolt, Media Markt és tényleg rengeteg divatmárka a fast fashion cégek legfontosabb márkáival. Van játékbolt, de külön Leg-bolt is. Aki el tudja kerülni vagy viselni a tömeget, az itt jó eséllyel mindent le tud tudni az egész család ajándékát. Mondjuk ha esetleg bekapna 1-2 falatot is a vásárlás közben, akkor érdemes azzal számolni, hogy dél és 3 óra között úgy kell vadászni az épp felszabaduló asztalt, mint belvárosban az üres parkolóhelyet.

Az Árkád komoly közlekedési csomópontnál fekszik és autóval is egyszerűen elérhető, a boltok színessége miatt pedig akár távolabbról is megéri ezt választani. Valószínűleg divatban a legerősebb a Zugló-Kőbánya határán fekvő pláza, úgyhogy ha cipőt-ruhát keres az ember, akár alkalmit, akár sportosat, akkor érdemes betérni.

Előnyök:

Nagy, de mégis jól elrendezett

Jó megközelíthetőség

Hátrányok:

Túlzott népszerűségből fakadó tömeg

(Fega)

Campona

Campona (1222, Nagytétényi út 37-43.) (1222, Nagytétényi út 37-43.) megközelíthetőség: 1

elrendezés: 8

választék: 10

éttermek: 7

általános vibe: 5 PONTSZÁM: 6,2

A Camponát tulajdonképpen igazságtalan összehasonlítani bármi mással, mert egész egyszerűen képtelenség elképzelni, hogy valaki, aki nem a 22. kerületben lakik, csak úgy elugorjon ide plázáni egy jót. A Campona nyilván a környék helyi érdekű bevásárlóközpontja, amire nem is kell jobb bizonyíték, mint hogy az Árpád hídtól gyakorlatilag percre pontosan ugyanannyi idő eljutni ide, mint Esztergomba Volán busszal. Pontosabban egy kivétel lehetséges: a Camponába minden tisztességes gyerek legalább egyszer elrángatja a szerencsétlen szüleit, mivel Budapesten egyedül itt, a bevásárlóközpontban lévő Tropicariumban lehet cápát látni. Legalábbis élve.

És a Campona tökéletesen el is látja egy kisváros méretű külkerület egyetlen plázájának (a legközelebbi, az Allee tömegközlekedéssel több mint fél óra innen) minden feladatát. Elég nagy, de még épp a láblerohadás innenső határán van a bejárhatóságát tekintve, és jól ki is van használva a nagy terület. Megvan itt is az összes olyan bolt, ami a belvárosban is, sőt, pár kevésbé megszokott ruhabolt is akad, és jó pont, hogy van egy használtruha-bolt is azoknak, akik kevesebből gazdálkodnak, és akik a belvárosi plázákban ezért nem is nagyon találnak semmit. De tényleg minden van, ami kell, a mozitól és a telekommunikációs cégektől kezdve a kreatív hobbiboltokon át a fényképnyomtatásig, bár elektronikai áruház helyett csak egy Edigital-átvevőpont akad, de az is valami.

Az éttermi részleg nem túl nagy, de minden kategóriából – hamburger, keleti, magyaros, görög, pizza és a többi – akad legalább egy, bár a Burger King rajongói a konkurenciához kényszerülnek. És a többi pláza – főleg az Arena – példát is vehetne arról a megoldásról, ahogy pár kis fallal elkülönítik egymástól az asztalsorokat, hogy ne kelljen annyira egymás seggében ülni. Az érthető okokból nincs is túl sok ember még karácsony előtt pár nappal, este sem – bár elég benézni a gigantikus Tesco pénztárainál kígyózó több tízméteres sorokra, hogy rájöjjünk, hol van ilyenkor egész Budafok.

Előnyök:

Nemcsak Tropicarium, de még egy Csodák Palotája is van benne, sőt, játszóház is a gyerekeknek.

Lényegében az összes megszokott márka jelen van, meg még néhány szokatlan is.

Nem úgy tűnik, hogy bármikor is teltház lenne a moziban.

Központi helyen van az ingyenes ruhatár, így végre nem olvad ránk a kabát.

Hátrányok:

Aki nem itt lakik, nincs az az isten, hogy elvergődjön idáig.

Akinek muszáj mégis elvergődni idáig mondjuk a Tropicarium miatt, az nagyon megszívta.

Elég rusnya az egész, kicsit szocreál hangulata van az épületnek.

(Kovács Bálint)

Corvin Plaza

A Corvin Plaza egy tipikus középpláza, vagyis nem túl nagy, nem túl kicsi, nem áraszt nyomasztó szegénységet, mint a Lurdy Ház, de nem is burzsujpláza, mint a MOM. Legnagyobb előnye az elhelyezkedése, a 3-as metró és a 4-es 6-os villamos Corvin Negyed megállójában van, pestieknek egyszerűen nem lehet túl messze. Ami még mellette szól, hogy van benne pár olyan üzlet, ami nincs minden sarkon, és nincs minden plázában. Az egyik a Müller, amit nem kell magyaráznom senkinek, mindenki szereti, de valamiért döbbenetesen kevés van belőle Budapesten. Aztán van egy nagy Mohito, amiből szintén csak három van ezen kívül (ez egy klassz női ruhabolt), de a bazi nagy üzlethez csak öt próbafülke tartozik, ami nem valami felhasználóbarát.

Corvin Plaza (1083, Futó u. 37.) (1083, Futó u. 37.) megközelíthetőség: 10

elrendezés: 7

választék: 7

éttermek: 4

általános vibe: 6 PONTSZÁM: 6,8

Amit viszont nem szabad a Corvin Plázában: enni és ennivalót venni. Élelmiszerbolt csak egy van, egy CBA (Prímának álcázza magát), ahova ugye elvből és a pénztárcánk védelmében sem megyünk soha. Ráadásul ők még egy büfét is üzemeltetnek itt, ami a márkához híven szintén kritikán aluli. Az étteremkínálat egyébként is rémséges, nem csoda, hogy a KFC és a Burger King előtt mindig sorban állás van. Ráadásul az éttermek kör alakban helyezkednek el, középen egy hatalmas térben ül minden vendég, ami kifejezetten nyomasztó. Dicséretes viszont, hogy nagyon próbálnak gyerekbarátok lenni, van úgynevezett Manó Vár, ami egy mini játszótérszerűség, van kisautóval kombinált bevásárlókocsi, minden szinten pelenkázó, és állítólag bébiételt és egy darab pelenkát is adnak az infopultnál annak, aki otthon hagyta.

Előnyök:

Extra könnyű megközelíthetőség.

Tisztességes boltválaszték.

A többihez képest gyerekbarátabb pláza.

Sok és tiszta vécé, pelenkázó.

Hátrányok:

Enni normálisan nem lehet.

Főszezonban elég zsúfolt.

(Matalin Dóra)

Csepel Plaza

Lehet, hogy kevesen emlékeznek rá, de a Csepel Pláza volt az egyik első hely, ahol multiplex mozit nyitottak. Valószínűleg ez volt az utolsó jó dolog, amit valaha elmondtak róla, mert ma már sokan az épület létezéséről sem tudnak. A csepeli panelházak szívcsakrájánál ma ez a pláza talán a legpuritánabb az összes közül, konkrétan szerintem a pláza szó is túlzás rá, annyira nincs már ott semmi. Ottjártunkkor mindössze egyetlen ázsiai étkezde volt nyitva az emeleten, ahol konkrétan félhomály, egy épp bontás alatt álló bowlingpálya és pár tucat ember fogadott. Sokat elmond az egészről, hogy az emeleten a legnépszerűbb hely a kormányablak és az ELMŰ irodája volt, bár a mozi is még üzemel valamennyire.

Csepel Plaza (1211, II. Rákóczi Ferenc út 154-170) (1211, II. Rákóczi Ferenc út 154-170) megközelíthetőség: 1

elrendezés: 5

választék: 2

éttermek: 1

általános vibe: 1 PONTSZÁM: 2

Az egy-két ruhabolttól eltekintve viszont a Csepel Plázában tényleg nincsen senki és semmi, csak pár ingyen wifit kereső suhanc, festékes nadrágban kávézgató melós és az egész főváros legunottabb arcú eladói.

Előnyök:

Létezik

Hátrányok:

Falusi búcsúban nagyobb a választék

Még a csepeli HÉV-től is bőven kell sétálni

Nyomasztó hangulat

Nevetséges étkezési opciók

Az emeleti rész bevásárlás szempontjából a célra teljesen alkalmatlan

(Sajó)

Duna Plaza

Fotó: Klág Dávid / Index

Prolipláza? Hahahaha! Csak azok mondanak ilyesmit, akiknek plázákba járni életstílus és státuszszimbólum, nem pedig hatékony módja annak, hogy minél több dolgot vásároljon okosan. A Duna Plaza - Magyarország egyik legelső plázája - rengeteg szempontból tényleg olyan, mintha a kilencvenes évek óta nem nyúltak volna hozzá, más szempontból pedig ez a legnagyobb bája. Az, hogy például roskadozó polcokkal van tele a H&M, de sosem kell harcolni az akciós L.O.G.G.-pólókért, mert nincsen kivel. És hogy szó szerint köpésre van egymástól a Háda, a Reserved, és a Humanic (szerencsére a magyar street fashion szürkeségét jól szimbolizáló Christian Vögelét a másik végébe suvasztották, nagyon helyesen). Hát meg van egy csak és kizárólag Minecraft-termékekre szakosodott kisbolt. Komolyan, mi kell még? Még a CBA is olyan, mintha nem Magyarországra, hanem nemzetközi vásárlóközönségre optimalizálták volna, nyáron legalább négyféle dinnyét, a hűtőben meg különböző steakeket is lehet kapni.

Duna Plaza (1138, Váci út 178.) (1138, Váci út 178.) megközelíthetőség: 7

elrendezés: 8

választék: 8

éttermek: 5

általános vibe: 6 ÁTLAG: 6,8

De tényleg arról van szó, hogy a Duna Plazába senki nem jár, sőt, valami érthetetlen oknál fogva gyakrabban lehet orosz és vietnami beszélgetéseket hallani, mint magyart. Ettől lehet az embernek egy olyan furcsa érzése, hogy valójában feljött a Gyöngyösi utcai metróból és valami idegen, soha nem létező országba került, ami egy kétszintes, nagyjából 4 perc alatt ától cettig végiggyalogolható üzletközpont. Mert ez még a Duna Plaza hatalmas előnye, hogy akkorka, mint egy buszpályaudvar, úgyhogy elveszteni sosem fogjuk a családunkat benne. Viszont a furcsa nyitvatartásokkal meg lehet szívni, aranyvasárnap például a legnagyobb ruhaboltok 19 órakor már húzták le a redőnyt.

Előnyei:

Kicsi, könnyen bejárható

Tök könnyű megközelíteni tömegközlekedéssel, csak fel kell jönni a metrómegállóból, és kész

Minden olyan bolt van benne, ami egy zsúfoltabb plázában, csak negyedannyi ember, itt valószínűleg december 23-án sem fog senki pánikrohamot kapni

Hátrányai

Finnyásaknak nyilván messzebb van, mint a Mammut vagy a Westend

Kajában annyira nem erős, vannak kifőzdék, egy nem túl bizalomgerjesztő salátabár, egy Pizza Forte, egy Burger House, és egy McDonald’s. Jó, ez végülis nem olyan rossz így felsorolva.

Ide célzottan kell jönni, mert ha itt nem találunk valamit, akkor bumlizhatunk a város másik végébe.

(Klág)

Eurocenter

Az óbudai Eurocenter nem az a pláza, ami miatt megéri ide autózni a város másik végéből. Egyébként is az egyik legkisebb üzlatközpontról van szó, ami két kisebb emeleten terül el. Van cipőbolt, néhány ruhaüzlet, játék- és könyvesbolt is. Nem teljesen elképzelhetetlen tehát itt intézni a karácsonyi nagybevásárlást, hiszen még a tömeget is el lehet kerülni. Az viszont tény, hogy a választék nem igazán széles és több olyan terméket is nehéz itt megtalálni, amik egyébként különösen népszerűek szoktak lenni karácsonykor.

Eurocenter (1032, Bécsi út 154.) (1032, Bécsi út 154.) megközelíthetőség: 7

elrendezés: 8

választék: 4

éttermek: 4

általános vibe: 5 PONTSZÁM: 5,6

Van szerencsére egy nagy Interspar, ami talán a legnépszerűbb része az Eurocenternek, ami azt is jelenti, hogy itt lehet legkevésbé azzal kalkulálni, hogy az ember el tudja kerülni a tömeget. Aki mondjuk valamilyen fast fashion márkából választana pulcsit, zoknit, utalványt a fa alá, az ne az Eurocenterbe jöjjön, itt ugyanis nincs se H&M, se Intertex üzletek (Zara és társai), igaz, kicsit kell sétálni a szomszédba épített Stop Shophoz, és máris találunk párat.

Az Eurocenter néhány üzletében pedig lehet, hogy nem lesz minden meg a karácsonyi kívánságlistához, így gyorstesztünk alapján úgy tűnik, hogy kizárólag arra támaszkodni a karácsonyi bevásárlásoktól rejt magában némi kockázatot. De aki szereti a kis plázák könnyű bejárhatóságát és báját az jó hangulatban tölthet el itt 1-2 órát. Többet nehéz lesz.

Előnyök:

Kicsi, könnyen bejárható átlátható

A megközelíthetőség jó

Hátrányok:

Hiába a jó megközelíthetőség, a város nagy részéből teljesen felesleges célzottan ide jönni

Kicsi

Az éttermek kínálatát jó szívvel nem ajánlanám senkinek

(Fega)

Europark

Elég sokszor teszi fel magának a kérdést azt ember, hogy mégis mi a francot keres a Határ úton, ha nem éppen most jött a reptérről. Régen erre a válasz az Europark volt, ami ugyan plázának pláza, de azon belül épp, hogy teljesíti a minimumot. Mozi nincs, az étkezést a bejáratnál le lehet tudni a szokásos háromféle kajáldával, a kínaival, a pizzással és a hülye nevű magyaros kifőzdével. Semmi, de tényleg semmi nem különbözteti meg az Europarkot egy bármilyen átlagos bevásárló-központtól azon kívül, hogy már messziről jelzi az embernek a szép lassan barnulásnak indult Hervis-logóval a falon, hogy a Határ úton még mindig 1996 van, csak annyi a különbség, hogy Frei Tamást nem a tévében látjuk, hanem ihatunk nála egy kávét az Europark bejáratától jobbra.

Europark (1191, Üllői út 201.) (1191, Üllői út 201.) megközelíthetőség: 10

elrendezés: 9

választék: 3

éttermek: 3

általános vibe: 5 PONTSZÁM: 6

Előnyök:

Van bőven parkolóhely és BKV-val a 3-as metró miatt könnyen megközelíthető

Konkrétan öt perc alatt be lehet járni az egész helyet

Hátrányok:

A Határ út még mindig úgy néz ki, mint egy szeméttelep

A választék épp, hogy eléri a szükséges minimumot

(Sajó)

Köki Terminál

Az elmúlt évek egyik legnagyobb plázás blamája az Europarktól mindössze egy megállóra épült Köki Terminál, ami hatalmas tervekkel indult, aztán szép lassan kiderült róla, hogy az embereket egyszerűen nem érdekli. Pedig a hazai plázapiacon simán ott van a legnagyobbak között méretre. Ha rendes, izgalmas üzletekkel lenne tele, akkor simán el lehet itt veszni akár 2-3 órára is, amíg rendesen körbejárjuk.

A 3-as metróról beérni a Kökire különösen érdekes élmény, az ember nem is gondolná, hogy a lelakott, lerohadt, szürke Kőbánya-Kispesten tényleg felépítettek egy ilyen flancos plázát. Úgy képzeljék el, mintha valaki megcsinálná az Allee-t a Westend méretében, de csak az Europark boltjaival tudná rendesen megtölteni. Egészen bizarr látvány az üresen kongó paleo étkezési boltokat látni az ezredik furcsa nevű cipőbolt, bőrdíszműves és Retro Jeans mellett. Pedig érezhetően még arra is figyeltek, hogy az épület különböző pontjain tematikusan legyenek az üzletek, tehát például a gyereklerakó mellett van a játékbolt.

Köki (1191, Vak Bottyán u. 75/A-C) (1191, Vak Bottyán u. 75/A-C) megközelíthetőség: 8

elrendezés: 6

választék: 7

éttermek: 6

általános vibe: 3 PONTSZÁM: 6

Azt viszont kár lenne tagadni, hogy a Köki, ha nem is szellemjárta hely, de hogy ha ennyien vannak a karácsonyi csúcsszezonban, akkor tényleg súlyos problémák lehetnek máskor. Most azért úgy lébecoltak az emberek, de például a kajáldáknál összesen hét darab embert láttam, ennél még étkezdéből is több van. Az más kérdés, hogy az étkezdék itt is kimerülnek az ázsiai, kifőzde és gyorsétterem kombóban annyi különbséggel, hogy van egy belga (!) kajálda is, illetve délelőtt 11 körül ezeknek a fele konkrétan be volt zárva. De van kétemeletes New Yorker, amihez valószínűleg nincs hasonló itthon.

A Köki Terminál arra feltétlenül jó, hogy példát mutasson a felesleges plázaépítéseknek. Ott, ahol Keleti Andrea Tánciskolája, a kihalt 5D-s élménymozi és a paravánnal elkerített pókkiállítás sem elég ahhoz, hogy legalább félig megtöltsék emberekkel a helyek, ott aztán baromira felesleges paleoboltokat nyitni, mert a többség csak szupermarket, és az ingyen wifi miatt jön.

Előnyök:

3-as metróval könnyen megközelíthető

Nincsenek sokan, kényelmesen lehet nézelődni

A Westendhez hasonlóan ki lehet menni az épület tetejére

Hátrányok:

Feleslegesen nagy

Nincs olyan szolgáltatás vagy bolt, amit ne lehetne bárhol máshol megtalálni

Az egyetlen pláza, ahol néha megnéztem a biztonság kedvéért, hogy megvan-e még a pénztárcám

Iszonyatosan steril, hangulattalan, személytelen

Megdöbbentően sok a bezárt és vagy használaton kívüli helység

(Sajó)

Lurdy Ház

Meggyőződésem, hogy a magyar pláza színtérben az egyik legalulbecsültebb hely a Lurdy Ház. Oké, tényleg itt a legmagasabb az egy főre jutó melegítős emberek aránya, és közlekedés szempontjából is egészen vállalhatatlan, de ahhoz képest, hogy sok más régebbi pláza mennyire nem tudott haladni a korral, a Lurdy Háznak legalább sikerült megtalálnia a közönségét. Szerintem ez az egyetlen hely, ahol egymással szemben több tömegnövelőt is árusító bolt van, illetve itt található a főváros egyik legnagyobb, legjobban felszerelt éjjel-nappali konditerme is.

Ebből kifolyólag a Lurdy Ház közönsége nem az a jómódú budai felső-középosztály, hanem a barátnője előtt másfél méterrel haladó devergós macsók és kacsaszájú szoláriumfüggők, de valahol annak is megvan a varázsa, hogy végre van egy pláza, ami felvállalja, hogy hiába van 8-10 különböző kajálda is az emeleten, az itteni közönség inkább ötször annyit áll sorban, hogy valami jó kis magyaros főzeléket egyen a kifőzdében, miután Berki Krisztiánra gyúrta a tarkóját vagy éppen eljátszotta a maradék megtakarítását az itteni 0-24-es kaszinóban.

Lurdy Ház (1091, Könyves Kálmán krt. 12-14.) (1091, Könyves Kálmán krt. 12-14.) megközelíthetőség: 2

elrendezés: 8

választék: 6

éttermek: 6

általános vibe: 10 PONTSZÁM: 6,4

Azt viszont még hozzá kell tenni, hogy választékban a Lurdy egyáltalán nem gáz, oké, az emberek nem itt fognak Kors-táskákat vásárolni, de a legtöbb kisebb, középkategóriás plázával ellentétben itt még tényleg lehet klasszikus módon nézelődni vagy éppen beülni a moziba.

Előnyök:

Sportoló embereknek ez a hely maga a Mekka

Itt még van hatalmas Alexandra-könyvesbolt

Lenyűgöző megfigyelni a melegítős divat változását

Hátrányok:

Borzalmas tömegközlekedés szempontjából

Az egy szem kézműves hamburgerezőn kívül elég csapnivaló választék a kajáldáknál

A moziban a büféseknél kell jegyet venni

A félreeső folyosók az emeleten szinte teljesen kihaltak

(Sajó)

Mammut

Mammut (1024, Lövőház utca 2.) (1024, Lövőház utca 2.) megközelíthetőség: 10

elrendezés: 8

választék: 9

éttermek: 7

általános vibe: 7 PONTSZÁM: 8,2

Fotó: Inkei Bence

A Westend mellett a város legfrekventáltabb plázája, metróval és a 4-6-os villamossal egyaránt megközelíthető, és ugyan sokaknak túlságosan "budai", de össze sem lehet hasonlítani a MOM Park rongyrázásával. A Westenddel szemben pedig megvan az az előnye, hogy emberi mértékű, nem kell kilométereket gyalogolni benne (még úgy sem, hogy a Mammut 2-ben trükkösen telepítették a mozgólépcsőket), de csaknem minden van benne, amit szeretnénk.

Oké, mozi most épp nincs, de ez állítólag csak átmeneti hiányosság, viszont szinte minden fontosabb bolthálózat képviselteti magát, messze nem csak luxusmárkák, és olyan extrákra is képes, mint a Marks & Spencer csodálatos élelmiszerrészlege, amely az egyetlen az országban - kár, hogy az egész lánc épp kivonulni készül. Van továbbá egy nagy posta, ahol nem kell idegeskedni azon, hogy mindig a rossz sorba állunk, hiszen sorszámhúzás van.

Tömeg? Hát az van, főleg így karácsony előtt, akár a boltokban, akár az éttermekben, akár a parkolóban, de azért ritkán lépi túl az elviselhetetlenség határát. Éttermekkel jól el van látva, a Mammut 2-ben már van Padthai Wokbar, a Mammut 1-ben Á Table is, és ne feledjük, hogy a szomszédban ott a Fény utcai piac is. Viszont jókora fekete pont jár a Mammut 1 alagsorában lévő Spar miatt, ahová nem lehet olyan napszakban érkezni, hogy ne kellene a nettó vásárlási idő többszörösét tölteni a kasszáknál való sorbanállással. Komolyan, mintha direkt csinálnák.

Előnyök:

Központi fekvés, könnyű megközelíthetőség

Nagyszerű boltválaszték, gyakorlatilag minden kapható, viszonylag kis területen

Posta

Az éttermeket nem egy nagy hodályba zsúfolták be, hanem külön helyiségeik vannak.

Hátrányok:

Szezonálisan tömeg, nincs elég parkoló

Szupermarketből csak a kibírhatatlanul lassú Spar van

Most épp nincs mozi

(Inkei Bence)

MOM Park

Fotó: Kalas Györgyi / Index

Sokan talán azt mondanák önnek, a MOM Park nem alkalmas arra, hogy elintézze a karácsonyi nagy bevásárlást, mert kevés a bolt, és az is mind nagyon drága. Én azonban ellent kell mondjak ennek! Szerintem a Mom Park igen remek hely arra, hogy elintézze a karácsonyi nagy bevásárlást, ugyanis kevés a bolt, és az is mind nagyon drága, így tehát garantáltan nem fog sokat költeni.

MOM Park (1123, Alkotás u. 53) (1123, Alkotás u. 53) megközelíthetőség: 8

elrendezés: 8

választék: 4

éttermek: 3

általános vibe: 8 PONTSZÁM: 6,2

Napi szinten járok a MOM Parkba, így teljes biztonsággal állíthatom, hogy egy nem túl használható intézmény. A Sparban mindig rosszak a pénztárak és nem lehet beférni, mert többnyire ott van az egész kerület (mivel ez az egyetlen normálisabb bolt környéken, aki kimarad, az kénytelen valamelyik CBA-ban válogatni). Sikerült nem csak Budapest, de valószínűleg egész Európa legdrágább pékségét leszerződtetni, és minden bolt nagyjából akkora, mint egy nagyobb méretű spájz. A H&M-ben pedig egyszer csak beszüntették a hat évesnél nagyobb gyerekruhákat, így már arra sem jó, hogy az ember beugorjon zokniért a gyereknek.

Bár a mindennapi életben ez nem egy használható pláza, ajándékvásárlásnál azonban jól jöhet, sorolom az előnyöket:

Nincsenek sokan. (A pár méterrel arrébb lévő Hegyvidék Központban még ennyien sincsenek, de oda tényleg csak az ellenségeimet küldeném.)

Mindig van parkolóhely. (Ellentétben a Mammuttal és az Allee-val, ahol egyenként tépem ki az összes hajszálamat, mire sikerül megállni.)

Bármikor könnyen kijut az utcaszintre. (Ez nem elhanyagolható szempont, ha önnek is pánikrohamai vannak a tömegben, mint nekem.)

Bár hasznos üzlet kevés van, haszontalanok annál inkább! Ha drága és exkluzív ajándékot venne, ide jöjjön, számos luxusmárkának van ugyanis itt boltja: Guess, Gant, Max Mara például, és a magyar dizájn is jelen van a Nobu személyében.

Ha csak valami apróságot venne, akkor is ide jöjjön! Biszbasz meg szirszar itt is van bőven.

Mindhárom telefon szolgáltatónak van üzlete, így ha telefont vagy tabletet venne, szintén jó helyen jár!

Ha az egy főre jutó Michael Kors táskák számát szeretné növelni, szintén a MOM a befutó, a méltán híres, ám teljesen jellegtelen táskamárkának ugyanis csak az Arénában és itt van boltja!

Nincs Libri, csak Alexandra, ahol egyre szarabb a kínálat, viszont van egy picike, szuper könyvesbolt az elsőn az Anima, inkább ide menjen!

Hátrányok:

Kevés a bolt, az is drága.

Alapvető üzletláncoknak nincs itt boltja.

A pláza elég nagy részét elfoglalja egy CCC nevű cipőbolt-borzalom.

Egyetlen játékbolt van, az is kicsi és drága.

Az egy plázára jutó optikák száma viszonylag nagy.

A vásárlás közbeni kajálást felejtse el, egyedül a McDonalds's használható, de az meg kicsi. Ezen kívül van egy teljesen értékelhetetlen kifőzde, meg egy Vapiano, ahol nagy tömegben sokat kell várni, és sajnos a kaja sem a legjobb. A beülős éttermek meg ugye nem jönnek szóba rohanás közben.

(K.Gy.)

Pólus Center

Fotó: H. Szabó Sándor / MTI

A Pólus Center volt a város egyik első plázája, amikor még csak ismerkedtek a magyarok azzal, hogy mi is ez a bevásárlóközpont-dolog, ami nyugaton már régen természetes volt. Ez azt jelenti, hogy olyan furcsaságokat is találni itt, mint az éttermi rész közepén található jégpálya, ami olyan, mintha egy másik korból maradt volna itt. A pláza maga viszonylag nagy területen terül el, viszont nincsen emelet, amitől még mindig a kisebb bevásárlóközpontok közé tartozik. Szerencsére vannak elég nagy üzletek, például a Tesco és a Media Markt vagy Sports Direct.

Pólus Center (1152, Szentmihályi út 131.) (1152, Szentmihályi út 131.) megközelíthetőség: 7

elrendezés: 7

választék: 7

éttermek: 5

általános vibe: 6 PONTSZÁM: 6,4

Egész évben ez is a kevésbé felkapott helyek közé tartozik, de advent tájékán eléggé meg tudnak telni az üzletek és a parkolás is gondot okozhat egy szombat vagy vasárnap délutánon, a karácsony előtti napokban. Ez is olyan bevásárlóközpont, ami a közvetlen városrészhez szól, és nem igazán vannak olyan kiemelt üzletek, amik miatt muszáj ide jönni.

Az mondjuk tök jó, hogy van sok kisebb üzlet, és bele lehet egy-két ritkaságba is futni a mindenütt megtalálható telefon szervíz és nyomtatópatront áruló boltok mellett. A Pólus emberi léptékű hely, ahol még viszonylag széles a kínálat és a közelben lakóknak simán megkönnyíti a készülődést.

Előnyök:

Csak egyetlen szint

Minden van ami kötelező: könyvet, kütyüt és dezodor ajándékcsomagot is több helyen be lehet szerezni

Hátrányok:

A parkolással lehetnek gondok és BKV sem a legközelebb áll meg a bejárathoz.

(Fega)

WestEnd

A WestEnd a pesti plázák A birodalom visszavág-ja, a bevásárlóközpontok Mozartja, a shoppingolás Mekkája. Lehetetlen szeretni, de minden megvan benne, ami ehhez a műfajhoz kell. Ez az egyetlen pláza, amelynek nem fantázianeve van: ez maga a valóság, és nem is csak azért, mert a város központjában van, mindenhez közel, a metró, a 4-6-os és több busz megállójában. De azért is, mert a Westend maga is város a városban: nagyjából akkora, mint Jeruzsálem, csak sokkal rondább, rusnya vízesés-szökőkút ide vagy oda.

WestEnd City Center (1062, Váci út 3.) (1062, Váci út 3.) megközelíthetőség: 10

elrendezés: 8

választék: 10

éttermek: 10

általános vibe: 5 PONTSZÁM: 8,6

És épp ez a legnagyobb előnye és a legnagyobb hátránya is. Tök jó, hogy hatalmas, mert tényleg minden van benne, ami bármiféle bevásárláshoz kellhet (a középosztálynak – mert azért középár alatt nem nagyon kapni benne semmit), a nagyjából négymillióféle ruhabolttól a csetreszes bódékon át a szupermarketig. És ugyanígy a szolgáltatói szektor minden része is becuccolt ide, mint hajléktalan a szélvédett árkádok alá: igazából ha valaki ide születne, gond nélkül felnőhetne és megöregedhetne itt. Ocsmány egy élete lenne, de akkor is.

És borzasztó is ez a nagyság. Már csak azért is, mert ha az embernek a másik felében lenne dolga, mint ahol belépett, még egy fél élet, mire tényleg el is vergődik odáig. Ha meg nem tudja, pontosan merre van, amit keres, rosszabb esetben lőttek is a napjának, mert itt bármit találomra megtalálni pont annyira lehetséges, mint intim hangulatú, meghitt beszélgetést folytatni a barátainkkal a bulinegyed valamelyik felkapott romkocsmájában, és ezen az alig egy-két információs tábla sem sokat segít.

Előnyök:

Nehéz elképzelni, hogy létezne dolog, amit itt ne lehetne megszerezni.

Még az étteremválaszték is szélesebb, mint bármelyik másik plázában.

Mivel hatalmas, akkor is egész tűrhetően el lehet benne férni, ha sokan vannak.

Hátrányok:

Mire végigjárod, elkopik a cipőd talpa.

Mivel a város közepén van, mindig rengetegen vannak benne. Mindig.

Ugyan van ruhatár, de eljutni odáig, aztán távozás előtt még egyszer visszamenni annyi idő, hogy inkább hagyja az ember a francba az egészet, és rárohad a kabát.

(Kovács Bálint)

És akkor a végeredmény 1. Westend (8,6) 2. Allee (8,2) Mammut (8,2) 4. Árkád (8) 5. Arena Plaza (6,8) Corvin Plaza (6,8) Duna Plaza (6,8) 8. Lurdy Ház (6,4) Pólus Center (6,4) 10. Campona (6,2) MOM Park (6,2) 12. Europark (6) Köki Terminál (6) 14. Eurocenter (5,6) 15. Csepel Plaza (2)