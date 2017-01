Dudálás mellett készült a Magyar téli erdő

A Bocuse d'Or szakácsverseny első versenynapja zajlott kedden Lyonban. A magyar csapat is ezen a napon versenyzett, szintén kedden főzött az összes skandináv csapat – Svédország, Dánia és a fő esélyesek köze sorolt Norvégia –, valamint a házigazda Franciaország. Mivel ez a jubileumi, harmincadik Bocuse d'Or, sokan úgy gondolják, hogy a franciák fognak nyerni, bár a helyszínen a tálalás után sok szakértő fanyalgott a kis herceg bolygóját imitáló táljuk után.

Második napra igazán nagy esélyesként az Egyesült Államok maradt, sokan biztosra veszik a győzelmüket, Széll Tamás is őket tartja a legnagyobb mumusnak. Ráadásul már két évvel ezelőtt is másodikok lettek, csak a konyhai tisztaságon buktak pontokat. Az esélyüket növelheti, hogy csupa kisebb, kevésbé esélyes országgal (pl. Észtország, Izland, Svájc) versenyeznek ma. A rendezvény történetében alig van rá példa, hogy olyan ország nyert volna, amelyik az első napon versenyzett. Persze ettől még nyerhet Magyarország, a dobogóra pedig a tegnap látottak alapján végképp esélyesek vagyunk. Széll Tamás is úgy értékelte, hogy minden pont úgy sikerült, ahogyan tervezték. A verseny után bulizni indultak.

Fotó: Bődey János

Széll Tamásnak sokan drukkoltak, több mint 300 szurkoló érkezett Magyarországról, a lelátókra néha több száz méteres sor kanyargott, volt, aki fel sem jutott a nézőtér soraiba.

A Magyar Turisztikai Ügynökség révén Magyarországnak (egyedüliként) saját standja van a SIRHA keretében megrendezett Bocuse d'Or versenyen, ahol Jahni László, Szulló Szabina, Bíró Lajos és Kanász László séfek főznek. Bíró Lajos receptjét, a malacfüllel tálalt mangalicapofát meg is kóstoltuk, isteni volt. Van még libamáj és töltött káposzta is, illetve rengeteg magyar bor, és a stand maga is nagyon jól néz ki.

A Széll Tamás által tálalt ételeknek fantázianeve is volt, és erősen igyekeztek belevinni a nemzeti konyha jegyeit: a „Gyökerek és levelek alatt” elnevezésű vegán tálba többek között tokaji bor, tokaji ecet, tökmag, savanyított erdei medvehagyma, zeller, magyar szarvasgomba és paprika, míg a „Magyar téli erdő” fantázianevű húskompozícióba a tokaji furmint és aszú, mangalica sonka és szalonna, kacsamáj és savanyított gyökérzöldségek kerültek.

Fotó: Bődey János

A mai versenynap is úgy zajlik, mint a tegnapi: 12 ország főz, egész délelőtt, majd fél egytől fél négyig folyamatosan prezentálják a tálakat. Eredményhirdetés este hat körül várható.

